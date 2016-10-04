Ольга Шишанова

Минсельхоз РК собирается ввести бесплатное однодневное посещение особо охраняемых природных территорий, в том числе Национальных парков и природных резерватов Об этом сообщил и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров. По его словам, сейчас в рамках разработки Налогового кодекса Минсельхоз республики вышел с таким предложением к Минфину, но дома отдыха и санатории все равно должны будут платить за своих клиентов. Останется и оплата за услуги, предоставляемые на местах. Предложение будет внесено и в мажилис парламента РК в будущем году для рассмотрения его на заседаниях рабочих групп.

Если поправки будут одобрены, и после этого казахстанцам захочется приехать на один день в Нацпарк, чтобы отдохнуть на природе, то никакой оплаты ни с кого не возьмут. Даже если кто-то захочет приехать через неделю и снова на один день - приятная история повторится. А вот если придется остановиться на территории ООПТ на несколько дней, то необходимо будет выложить определенную сумму. Сегодня она составляет в среднем по Казахстану 0,2 МРП (один МРП - 2121 тенге). Однако если Минфин РК примет предложение Минсельхоза, то цифра одноразового посещения, по словам Устемирова, при долгосрочном пребывании в ООПТ может вырасти до 0,1 МРП за один раз. В Минсельхозе на это заметили, что “посещение ООПТ во всем мире платное, но цены везде разные. Например, в США посещение Йеллоустоунского парка стоит около 30 долларов”. Может быть, в Йеллоустоуне, одном из старейших парков мира, так оно и есть, в то время как в других странах везде свои порядки, например, даже Екатерининский парк Царского Села в России шесть месяцев в году открыт для бесплатного посещения. В то время как сегодня казахстанцам пока приходится при посещении Нацпарков и платить за вход, и выплачивать налоги в казну, откуда в любом случае предусмотрено финансирование ООПТ. Например, только за 10 месяцев 2016 года из республиканского бюджета на развитие особо охраняемых территорий было выделено 8,1 миллиарда тенге, тогда как за последние пять лет 4,5 миллиона казахстанцев своими одноразовыми посещениями ООПТ принесли прибыли только на один миллиард тенге.

На вопрос, что происходит с теми деньгами, которые посетители платят один раз сегодня, выплачивая налоги в бюджет, второй - при посещении ООПТ, представители Минсельхоза расплывчато ответили, что в обоих случаях полученные средства идут за пользование ООПТ, а также на содержание самих территорий, на их охрану. Но вот почему приходится платить дважды, внятного ответа добиться не удалось.

Однако, исходя из вышеприведенных цифр, становится ясно, что логика тут простая. Собранный с посетителей за пять лет миллиард тенге - капля в море по сравнению с увеличивающимся финансированием, которое выделяется на содержание ООПТ. Отсюда вывод - “одноразовых” денег посетителей явно не хватает, и на самом деле наиболее существенная помощь Нацпаркам идет из госказны, что формируется в том числе и за счет налогоплательщиков.

С другой стороны, возможность бесплатного посещения нацпарков будет означать широкий социальный жест со стороны государства. Кстати, такая же политика была бы благоразумна и для других учреждений, например, тех же музеев. Или хотя бы бесплатное их посещение в определенные дни или месяцы, что обязательно дало бы свой эффект в социальном и культурном развитии общества.

Между тем ООПТ, а сегодня в стране насчитывается 10 заповедников, 12 национальных парков и пять природных резерватов, являются в данном случае наиболее удачной формой, где можно развивать экологический туризм. За исключением, правда, заповедников, где допускаются только научно-экологические исследования.

Не случайно работа над внедрением экотуризма в республике была начата в 2006 году, когда в закон об ООПТ была включена норма по разработке генеральных планов развития инфраструктуры туризма. “Но мы не продаем и не предоставляем земли ООПТ в аренду, а просто даем возможность брать в долгосрочное пользование на 49 лет с построением объектов туризма. Мы даже в аренду не выдаем, потому что в этом пункте есть такое положение о выдаче Госакта на землю, что впоследствии может привести к ее присвоению в собственность. Сегодня земля просто дается в пользование на три года, если по истечении этого времени ничего не сделано, то земля изымается”, - заверил Устемиров.

Кстати, за рубежом ситуация иная - там государство строит объекты, а потом предоставляет их в аренду бизнесу с тем, чтобы их эксплуатировать, выплачивая определенную сумму в казну. Однако, по словам Устемирова, в Казахстане нет таких средств, чтобы пойти по этому пути. Зато есть вроде как жесткий контроль, в том числе и по санитарному состоянию. Но соцсети, противореча этому, как раз наоборот пестрят неприглядными фотографиями тех особо охраняемых природных территорий, которым не посчастливилось стать объектами экотуризма. Например, Чарынского каньона, который сегодня превращен в мусорную свалку, и, похоже, никому до этого нет дела, несмотря на громкие заявления.

Но здесь хотелось бы заметить, что соблюдение санитарного порядка все-таки мало связано с посетителями (за исключением культурного уровня последних, но это другой разговор), и за него должны бы отвечать как раз бизнес-структуры, заключившие договоры с ООПТ и предоставляющие свои услуги на их территории.

Это же касается и бизнеса, который намерен пользоваться землей краткосрочно - на срок до пяти лет. И в перечень услуг которого входит не только использование легких палаточных лагерей бивачного типа, но и особенно складных конструкций временных ларьков и киосков. К сожалению, по данным Устемирова, большого наплыва желающих зайти на этот рынок пока не наблюдается, а с некоторыми недобросовестными пользователями договора уже были расторгнуты. С другой стороны, никто не может регулировать расценки предоставляемых бизнесом услуг на территории ООПТ, что может также стать камнем преткновения.

Астана