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Руководителем аппарата акима города Астаны назначен Берик Джакенов. Имеет большой стаж работы в налоговых органах, был заместителем заведующего секретариатом руководителя администрации президента Республики Казахстан.
Кроме того, распоряжениями акима города Астаны Асхат Карагойшин назначен руководителем управления автомобильных дорог города Астаны, а Назымбек Кенжебаев стал руководителем управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны.
Заместителем акима города Актау по вопросам образования, культуры и социальной сферы назначен Куаныш Беришбаев. В разные годы работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима области, руководителем аппарата акима Мангистауской области, руководителем аппарата акима города Актау.
Подготовила Мария Коленко