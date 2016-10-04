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Кто на новенького? События

Руководителем аппарата акима города Астаны назначен Берик Джакенов. Имеет большой стаж работы в налоговых органах, был заместителем заведующего секретариатом руководителя администрации президента Республики Казахстан.

Кроме того, распоряжениями акима города Астаны Асхат Карагойшин назначен руководителем управления автомобильных дорог города Астаны, а Назымбек Кенжебаев стал руководителем управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны.
Заместителем акима города Актау по вопросам образования, культуры и социальной сферы назначен Куаныш Беришбаев. В разные годы работал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима области, руководителем аппарата акима Мангистауской области, руководителем аппарата акима города Актау.

 

Подготовила Мария Коленко

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Просмотрено: 23 раз Просмотров: 23 опубликовал: Ruslan Сегодня, 18:00 Напечатать Комментарии (0)
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