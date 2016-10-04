Ольга Шишанова

За прошедший отопительный сезон от отравления угарным и природным газом в Казахстане погибли 79 человек, в том числе 13 детей, а травмированными оказались более тысячи казахстанцев Как только приходят холода, казахстанцы перестают относиться с должным уважением не только к чужой, но даже к своей жизни. Дело в том, что практически ежедневно от ЧС республики поступают неутешительные сводки об отравлении угарным газом по причине не только элементарной безалаберности людей, но и просто из-за нежелания соблюдать правила техники безопасности. Вот и нынешней осенью во многих городах и регионах страны появились данные о гибели людей от отравления угарным газом, число случаев которого в сравнении с прошлым годом увеличилось больше чем на 21 процент.

Только за три прошедшие недели, по данным официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова, которыми он поделился с “НП”, в республике были госпитализированы 30 человек с различной степенью тяжести отравления угарным газом, четыре человека погибли. Астана