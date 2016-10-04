Айдар Ермеков

На прошлой неделе департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы наградил водителя автобуса, эвакуировавшего из загоревшейся машины десятерых людей. Звучит красиво. Вот только “награда”, как бы лучше выразиться, не очень... Диссонирует, одним словом, с героизмом поступка Нет ничего дороже человеческой жизни. И если кто-то спас хоть одного человека от неминуемой, казалось бы, гибели, он уже заслуживает славы и почета. Будь то врач, полицейский, пожарный или еще кто-то. В данном же случае речь о десяти спасенных жизнях.

Водитель автобуса Азамат Сагындыков получил из рук начальника алматинского ДЧС благодарственное письмо, в котором было отмечено его мужество, проявленное при чрезвычайной ситуации.

Напомним, что 6 октября в Алматы на проспекте Достык загорелся автобус с пассажирами, за рулем которого находился Азамат. После того как машина воспламенилась, он первым делом эвакуировал находившихся в салоне людей, а затем попытался самостоятельно потушить пламя. Но попытки оказались тщетными. Автобус сгорел дотла. Но Бог с ним, с автобусом. Люди-то остались живы. И даже не пострадали.

Рядовым этот случай не назовешь. Человек, по сути, совершил подвиг. Не запаниковал, не струсил и не пустился наутек, а действовал подобно капитану попавшего в беду судна. Десять спасенных жизней, а в награду лишь кусок бумаги с дежурными фразами.

Ну, что сказать? Рыдал весь вечер от умиления. Целое письмо. И не простое, а благодарственное. Со всеми обязательными приложениями в виде дежурно-пламенной речи и крепкого рукопожатия со стороны местного чрезвычайного начальника. За десять спасенных человеческих жизней. В стране постепенно побеждающей демократии то ли происходит какой-то сбой, то ли совершение подвига становится событием абсолютно заурядным и рутинным, не заслуживающим никакого внимания.

В бывшем Советском Союзе, гораздо большем, чем современный, свободный, независимый Казахстан, таких подвигов совершалось во стократ больше. И государственная наградная система за их совершение предусматривала четыре вида наград - два ордена и две медали. Ордена “Знак почета” и “За личное мужество”, медали “За отвагу на пожаре” и “За спасение утопающих”. И награждали людей соответственно, стараясь не упустить из виду ни одного подобного случая. Более того, каждый такой случай рассматривался в качестве примеров проявления мужества и героизма в общеобразовательных школах, имея двойное значение - собственно, сам подвиг и воспитательный эффект. А мы уже давно забыли, что такое уроки мужества. И кумирами наших детей уже давно являются не Алия Молдагулова или Бауыржан Момышулы, а избитая собственным мужем теледива местного значения или какой-нибудь олигарх из “Форбса”.

Понятно, что благодарственное письмо - это все, что входит в компетенцию местного ДЧС. И что большее просто не в его власти. Награждение героев орденами и медалями производится исключительно указом президента страны. Другое дело, что он, прежде чем кого-то награждать, должен как минимум знать, за что. А вот с этим у нас проблемы. Потому что информация о совершенном подвиге прежде, чем попасть на главный стол страны, должна мучительно пройти по инстанциям, через пыль множества кабинетов, начиная с самых низов и до самого верха, обитатели которых, подчеркивая свою значимость, будут ее неоднократно возвращать назад с требованиями поправок. Причем требования у каждого бюрократа свои. И работники местных органов, прекрасно зная об этом, предпочитают не портить себе нервы и ограничиться собственными полномочиями.

В общем, проще отделаться простым благодарственным письмом и рукопожатием, нежели брать на себя лишнюю нагрузку, которую при нашей мощнейшей бюрократической системе можно и не вынести. А потому медаль “Ерлiгi ұшiн” (“За мужество”) своего героя порой и не находит.