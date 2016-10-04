

Кто на новенького? События Ермек Кошербаев назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Ермек Беделбаевич окончил истфак КазГУ и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. В последние годы занимал должности первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области и вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Новым руководителем АО “Казконтент” назначен Чингиз Шарапиев, до этого времени бывший генеральным директором АО “Рауан Медиа Групп”. Подготовила Айгуль Жилкишина Поделиться: 0

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Просмотрено: 3 раз Просмотров: 3 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)