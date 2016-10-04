ХЛЕБ НЕКУДА ДЕВАТЬ

КАК КАЗАХСТАНУ ПРОДАТЬ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УРОЖАЯ
Подробнее >>>
ПОСТУПИЛ СИГНАЛ

АГЕНТУРНАЯ СЕТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Ермек Кошербаев назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Ермек Беделбаевич окончил истфак КазГУ и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. В последние годы занимал должности первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области и вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Новым руководителем АО “Казконтент” назначен Чингиз Шарапиев, до этого времени бывший генеральным директором АО “Рауан Медиа Групп”.

 

Подготовила Айгуль Жилкишина

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 3 раз Просмотров: 3 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (70)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390