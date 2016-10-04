|
Ермек Кошербаев назначен ответственным секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Ермек Беделбаевич окончил истфак КазГУ и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. В последние годы занимал должности первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области и вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
Новым руководителем АО “Казконтент” назначен Чингиз Шарапиев, до этого времени бывший генеральным директором АО “Рауан Медиа Групп”.
Подготовила Айгуль Жилкишина