Алла Иванилова

Астана слезам не верит

Стражи порядка призывают астанчан проявлять “нулевую терпимость” к правонарушениям и оплачивать штрафы На фоне общего снижения преступности в стране уличная преступность возросла на восемь, а в общественных местах - на 15 процентов. Кража мобильных телефонов, вещей из автомобилей и карманные кражи стали распространенным явлением в последнее время. Небезопасно гулять по улицам девяти регионов, особенно в Астане, Алматы, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областях. В Министерстве внутренних дел констатируют, что традиционные формы несения службы - пешие, автопатрульные, стационарные посты - не всегда дают желаемые результаты, и необходимо развивать систему видеонаблюдения. Сегодня в республике насчитывается три тысячи установок. Крайне малочисленны они в Алматы, Актобе, Кокшетау, Павлодаре, Уральске. Но даже с их помощью пресекается немало правонарушений и раскрывается преступлений. Хотя в Генпрокуратуре, напротив, считают, что видеонаблюдение на улицах республики неэффективно при раскрытии уличных преступлений. Качество фиксации практически не позволяет разглядеть лица преступников либо распознать номера автомашин. Поэтому с помощью видеокамер по всей стране раскрывается всего около двух процентов преступлений. А в Астане, где их наибольшее количество, - около одного процента.

Бич всех крупных городов, в том числе и Астаны, - рост криминала. Причина этого, как неоднократно говорили сотрудники правоохранительных органов, беспорядочная внутренняя миграция: более половины всех преступлений в столице совершают приезжие из других регионов. Только по официальной статистике, ежегодно в Астану прибывают до 50 тысяч внутренних мигрантов. Неофициально эта цифра, как минимум, в два раза выше. Другой причиной является неэффективная работа участковых инспекторов и их нехватка.

К слову, в столице, как и по всей республике, с 1 сентября стартовало оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”, в котором задействованы личный состав всех подразделений и служб столичного департамента внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии МВД РК. В целом, это около 400 сотрудников. До 1 декабря участковые инспекторы обойдут квартиры и жилые дома для получения сведений о проживающих и примут все жалобы и предложения жильцов. Если люди живут на съемных квартирах, сведения об этом направляются в департамент государственных доходов г. Астаны. Так, с начала года сотрудниками местной полицейской службы столицы выявлено свыше четырех тысяч квартир, сдающихся внаем. Помимо этого стражи порядка посещают дачные массивы, объекты строительства, рынки и другие места торговли. С начала акции в Астане уже задержано более 260 лиц без определенного места жительства, выявлено свыше 1400 нарушений правил благоустройства, за совершение мелкого хулиганства составлено более 600 административных протоколов, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения - 940.

Не только министр внутренних дел, но и столичные прокуроры обеспокоены уличной преступностью в Астане. При этом они считают, что всему виной безразличие людей. Причинами этого является нежелание вступать в конфликт и портить отношения с нарушителями, быть втянутым в длительные процедуры при привлечении виновного лица к ответственности, а также недоверие к органам власти относительно принятия необходимых мер. Так, в Астане с начала года в общественных местах совершено 11 тысяч преступлений, львиная доля которых - кражи сотовых телефонов, документов и другого имущества, ценность которого не превышает 100 МРП. Потерпевшие не сразу понимают, что их обокрали, поэтому заявления в полицию поступают спустя время, и поймать преступника по горячим следам не удается. Немало случаев, когда горожане обращаются с заявлением о краже в правоохранительные органы, а затем находят потерянные вещи дома. Ненадлежащим образом обеспечивается охрана общественного порядка, в особенности в увеселительных заведениях. Большая их часть не оснащена системой видеонаблюдения, в каждом третьем отсутствует охрана. Представители надзорного органа, обратились к жителям и гостям столицы с призывом проявлять “нулевую терпимость” даже к самым малым правонарушениям.

Жители Астаны не только безразличны к правонарушениям, которые происходят вокруг, но и сами не спешат отвечать перед законом. Более 300 тысяч административных правонарушений выявлено в столице, основная часть которых - нарушение правил дорожного движения. Столичные жители задолжали больше миллиарда тенге штрафов. Чтобы “выбить” долги, совместно с судебными исполнителями проводится ряд мероприятий. Так, на постах “Рубеж” установлена база данных неплательщиков. В случае наличия задолженности по административным штрафам при въезде и выезде из города срабатывает датчик, закрывающий шлагбаум.

На территории столицы находится исправительное учреждение ЕЦ 166/10, которое является колонией строгого режима, в народе “десятка”. Владения простираются на 20 гектаров. Оно было открыто в 1971 году на окраине тогда еще Целинограда неподалеку от теплоэлектростанции. Большинство обитателей колонии имеют неоднократные судимости, отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления (разбой, изнасилования, кражи, убийства, распространение наркотиков). Власти города уже неоднократно выступали с инициативой перенести исправительное учреждение, мотивируя это тем, что ему не место в черте города и особенно в столице. Это не только притягивает криминальный контингент, но и создает большое скопление людей, прежде всего родственников заключенных, которые, как опасались градоначальники, “воспользуются любой возможностью штурмовать объект”. При этом приводился печальный опыт узбекского Андижана, где в 2005 году в результате массовых беспорядков произошел штурм тюремного учреждения. Более того, столичная тюрьма практически примыкает к базарам, а эта территория сама по себе криминогенная.

Астана