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Кто на новенького? События

Пост гендиректора телеканала КТК заняла Эльмира Джамилова. Напомним, что с 2014 года пост генерального директора КТК занимал Канат Сахариянов. 

Ануар Ахметжанов распоряжением главы государства назначен ответственным секретарем Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Ранее он исполнял обязанности заместителя акима Карагандинской области по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, вопросам индустриализации и инвестиций. А также занимал пост инспектора администрации президента РК.
Произошли кадровые перестановки в АО “Қазақстан Темiр Жолы”. Членом правления акционерного общества стал Акбулат Жагипаров, директор департамента управления рисками, производственной безопасности и экологии.
Кроме того, совет директоров “Қазақстан Темiр Жолы” принял решение о досрочном прекращении полномочий члена правления КТЖ Берика Камалиева.
Также досрочно прекращены полномочия председателей правлений АО “Казтемiртранс” Кайрата Саурбаева и АО “ҚТЖ - Грузовые перевозки” Марата Шакенова. Председателем правления АО “Казтемiртранс” избран Санжар Елюбаев, председателем правления АО “ҚТЖ - Грузовые перевозки” - Оралхан Кулаков.

 

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 33 раз Просмотров: 33 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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