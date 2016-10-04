Алла Иванилова

“Нелегкий” трамвай

До 2019 года всю Астану планируется охватить интеллектуальной транспортной системой. А в ближайшей перспективе столичные жители смогут прокатиться на легкорельсовом трамвае. Пожалуй, это самый “долгоиграющий” городской проект Сейчас в столице идет актуализация программы дальнейшего развития транспортного комплекса города, которая включает развитие общественного транспорта, организацию дорожного движения, введение комплекса запретов и ограничений. Приоритетными участниками дорожного движения станут пешеходы, велосипедисты, а также пассажиры общественного транспорта и только потом - водители автомобилей. Такая система соответствует мировым трендам. Для решения этих задач важным шагом стало вступление Астаны в Международный союз общественного транспорта, которой объединяет все крупные мегаполисы мира.

Транспортная проблема в городе обостряется с каждым годом. С момента переноса столицы население Астаны выросло в три раза и превысило миллион человек. При этом автомобилизация населения в два раза превышает годовой прирост населения - насчитывается более 350 тысяч автомобилей, а вместе с приезжающими (с учетом транзита) она достигает полумиллиона. Это создает огромную нагрузку на инфраструктуру, большие заторы на дорогах. К слову, транспортная система столицы состоит из 952 улиц, общая их протяженность превышает 950 километров. Чтобы решить эту проблему, власти намерены пересадить горожан на общественный транспорт. Во всем мире он функционирует для представителей всех слоев населения начиная от рабочего класса до людей с доходом выше среднего показателя. В Европе в автобусах и метро ездят чиновники и даже премьер-министры. Но там и уровень комфорта выше. Астана не Нью-Йорк и не Лондон. Видимо, поэтому в казахстанской столице только лишь третья часть - 33 процента астанчан используют общественный транспорт на ежедневной основе. Чтобы пересадить горожан на автобусы, обновляется их парк. Так, в настоящее время он насчитывает 1140 автобусов, третья часть - современные “Ивеко”. В ближайшие пять лет планируется полностью обновить автобусный парк. Особое внимание будет уделено инвалидам, все остановки будут оснащены тактильными плитками, а автобусы - пандусами. Для безопасной перевозки детей внедряется система “Скулбас”. Создано мобильное приложение ASTRA BUS, позволяющее пассажирам планировать свои поездки. Сегодня им пользуются две тысячи человек, в октябре приложение будет работать на полную мощность. В будущем установленные информационные табло на остановках также помогут пассажирам получать данные о трафике движения общественного транспорта в реальном времени. Продолжается работа по обустройству выделенных полос для общественного транспорта. Это и многое другое призвано сделать систему общественного транспорта в городе удобной для жизни.

Легкорельсовый транспорт (LRT), о внедрении которого в Астане заговорили 11 лет назад, - доступная и удобная альтернатива автомобилям, автобусам и маршруткам. Стоимость его в несколько раз ниже метро и монорельса. Он наиболее приемлем для Астаны с точки зрения климатических и экономических аспектов. Кроме того, по словам специалистов, его внедрение должно пройти успешно, поскольку дороги в столице шире европейских. Начать строительство инфраструктуры для LRT власти намеревались еще в 2008 году, однако из-за нехватки финансовых средств отложили. В 2011 году накануне Дня столицы была заложена капсула в честь начала строительства линии легкорельсового трамвая, но вскоре проект опять был заморожен и предложен более дешевый вариант - BRT (англ. Bus rapid transit).

Однако спустя время власти вновь вернулись к идее легкорельсового транспорта. Благо ранее выполненные работы по проекту скоростных автобусов BRT полностью применимы и к проекту LRT-трасса, а также расположение станций совпадают с небольшими техническими изменениями. Обновленный проект LRT, который реализуется совместно с китайскими компаниями, не сильно отличается от предложенного первоначально. Изменения коснулись лишь технологии строительства ввиду ограниченности выделенного времени. К примеру, ранее предполагалось, что отдельные строительные материалы будут доставлены из Китая. Сейчас многое изготавливается на месте, что значительно ускоряет процесс строительства. Согласно проекту предусмотрено 18 станций закрытого типа, оборудованных новейшими технологиями: система отопления, вентиляции и кондиционирования, информирования, электронной оплаты проезда, охранная система видеонаблюдения, эскалаторы и лифты. Вестибюли станций будут закрываться на ночь, однако подземная часть строения может использоваться в качестве пешеходного перехода. Причем ожидать транспорт на остановках пассажиры будут недолго - всего три минуты, а стоимость проезда будет не выше, чем в обычном общественном транспорте. Сами трамваи помимо внешней привлекательности будут комфортны и эстетичны внутри: удобные сиденья, система обилечивания, информация на экранах для пассажиров. Еще одно неоспоримое преимущество - они не загрязняют окружающую среду.

Сегодня чиновники обещают, что первая ветка системы легкорельсового транспорта протяженностью 22,4 километра начнет курсировать в 2017 году. Она соединит международный аэропорт, площадку ЭКСПО, Назарбаев Университет, “Абу Даби-плаза”, Дом министерств и далее до нового железнодорожного вокзала. Планируется, что первоначально трамвай будет перевозить до 150 тысяч пассажиров в сутки, а в дальнейшем возьмет на себя более 50 процентов городских пассажирских перевозок. На втором этапе предполагается соединить левый и правый берег столицы. Когда полностью завершатся работы по строительству наземного метро в Астане, власти конкретно не говорят, видимо, опасаясь, что срок опять придется передвинуть. Астана