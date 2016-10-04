Обязанности президента Федерации футбола Казахстана возложены на Сеильду Байшакова. Мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК. Родился 28 августа 1950 года. В качестве футболиста выступал в состав ФК “Кайрат” (Алматы) и национальной сборной СССР. В разные годы - первый вице-президент АО “Футбольный клуб “Кайрат”, президент Ассоциации мини-футбола, ведущий специалиста ФФК по детско-юношескому футболу, вице-президент ФСК, председатель судейского комитета ФСК, директор НФЛ. С 2013 года - председатель технического комитета.

На должность начальника ДВД Кызылординской области назначен полковник полиции Кайрат Мухитов. В 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР по специальности “юрист”. В разные годы - оперуполномоченный межрайонного отдела по борьбе с преступлениями в финансово-хозяйственной сфере при управлении внутренних дел Алматинской области. Служил в органах национальной безопасности. Начальник управления городского управления внутренних дел Астаны. В 2012-2016 годах - начальник департамента оперативного планирования Министерства внутренних дел.

Подготовила Галя Галкина