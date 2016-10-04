Ольга Шишанова

Правительство не собирается помогать депутатам мажилиса парламента РК решать проблему создания долгосрочной программы по вопросам сохранения и рационального использования лесных ресурсов страны, однако пообещало, что ежегодно из республиканского бюджета на лесное хозяйство будет выделяться финансирование в размере 16,3 миллиарда тенге Между тем, по мнению депутатов мажилиса парламента РК, только с помощью долгосрочной программы, рассчитанной на несколько лет, и на которую будет выделена твердая сумма финансирования, возможно хоть как-то решить накопившиеся проблемы в отрасли. Поскольку до сих пор, несмотря на усилия государственных органов, “это носит бессистемный и эпизодический характер”. В том числе и в решении вопросов лесного браконьерства.

Однако не все так просто, потому что на самом деле незаконная и бессистемная браконьерская вырубка лесных массивов Казахстана, которые составляют всего какие-то четыре процента от всей площади республики, является огромной социальной проблемой.

Взять хотя бы первую и основную проблему отсутствия кадров в лесной отрасли, которая якобы упирается в низкую заработную плату, сумма которой исчисляется меньше среднего показателя по стране на 54,9 процента, то есть вполовину. Положение вроде как усугубляет отсутствие и служебного жилья, а еще - крайне низкое материально-техническое оснащение территориальных инспекций и учреждений лесного хозяйства. Однако занятие лесным промыслом, история которого восходит к 90-м годам прошлого века, породило две категории людей, которые в него вхожи. Во-первых, это те, кто просто зарабатывает лесозаготовками на жизнь. К ним относятся в большей своей массе сельские жители местностей, не обиженных наличием лесных массивов, в основном на севере, в центре и на востоке страны.

Во-вторых, те, у кого слишком сильны со времен вседозволенности пресловутой перестройки укоренившиеся привычки, когда один рубит, а другой прикрывает. Потому что вторая категория - это те, на кого работают сельские жители, и которые с продажи вырубленного леса имеют очень даже неплохие дивиденды, не гнушаясь при этом никакими методами, вплоть до пожаров, да не простых, а сотворенных намеренно. Иначе как объяснить, что зачастую большая часть лесных пожаров, особенно в Павлодарской и Семипалатинской областях, происходила якобы из-за сухих гроз, а потом выясняется, что выгорала в основном верхушка дерева. Ствол же, пригодный на продажу, оставался целехонек.

А теперь давайте посчитаем. Даже относительно дешевая береза стоит больше 65 тысяч тенге за кубометр, не говоря уже о пихте, которую в Восточном Казахстане рубили и вырубают до сих пор под шумок “санитарных чисток”. Правда, выгодней всего лиственница - до 85-90 тысяч тенге за кубометр, если верить интернет-сайтам купли-продажи круглой древесины, которая в 80 случаях из 100 уходит в Китай. Учитывая, что только официально в прошлом году пожар прошелся по более чем 10 тысячам гектаров леса, нетрудно подсчитать, сколько древесины было вывезено контрабандой за рубеж и на какую сумму. Взяв за среднюю цену в 250 долларов, умножим эту цифру на 150 (кубометров в среднем добываемых в высокопродуктивном лесу, который обычно и поджигают), а затем на 10 тысяч гектаров, получаем сумму 375 миллионов долларов. И это так, навскидку, без учета пожаров неофициальных.

Неслучайно комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК собирается запретить санитарные вырубки сроком на несколько лет и намерен твердо не позволить открыть официальную поставку круглого леса на экспорт, что не устают требовать в основной своей массе казахстанские лесопользователи. Потому что тогда от казахстанских лесов останутся одни пеньки, даже в лесных угодьях Восточного Казахстана, которые сегодня, к слову, страдают от браконьерских вырубок больше всего.

Кроме того, те же лесозаготовители преспокойно могут перекинуться на леса, которые, оказывается, ни за кем в стране не закреплены - это так называемый самосев, который поднялся за последние два десятка лет по территории всей республики. Анализ, проведенный нынешним летом лесоустроительными предприятиями, показал, что в стране имеются довольно большие площади таких “бесхозных” лесных массивов, в среднем по всему Казахстану их насчитывается около 300 тысяч гектаров, которые, как ни крути, все равно являются достоянием государства. Только вот беда - пока нет соответствующего закона, который бы регулировал возможность их использования, сохранности, а значит, браконьеры могут этим воспользоваться.

Так, если исходить из расценок в среднем по 250 долларов за кубометр древесины, то, умножив эту цифру на 100 (кубометров, добываемых в среднем с гектара молодого леса), а затем еще на 300 тысяч гектаров “никому не нужных лесов”, получаем сумму в 7,5 миллиарда долларов - цифра более чем внушительная.

Наверное, потому-то зарплата в 40 тысяч тенге мало кого пугает из тех же лесозаготовителей, и проблему незаконных рубок не решить, даже если увеличить ее в 10 раз. Разве что пробовать применить более жесткую систему наказания за содеянное. Но и это вряд ли возможно, так как сегодня казахстанское законодательство движется по пути никому не понятной и не нужной гуманизации. Ведь даже в России за браконьерскую рубку деревьев с поджогом максимально можно получить до четырех лет лишения свободы, и то это надо доказать. А ведь Россия по количеству лесов не в пример больше Казахстана, да и соседом по ЕАЭС является, что также не последнюю роль может сыграть в аналоге наказания.

Да и где гарантия, что кто-то будет следить за исполнением этого закона, если, по большому счету, сегодня в стране нет серьезного контроля ни за чем ни в одной сфере. Так что, с одной стороны, может, и не зря отказывается правительство помочь депутатам в разработке единой программы, касающейся сохранения и увеличения лесов в стране. Вряд ли она будет исполнима и тем более контролируема на местах. Поскольку доподлинно неизвестно даже, на что конкретно могут быть потрачены ежегодно обещанные из республиканского бюджета 16,3 миллиарда тенге, которые фигурируют под расплывчатой формулировкой “на управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира”.

Астана