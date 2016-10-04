Мадина Меирманова

После волны оптимизма на фоне сентябрьского заявления стран ОПЕК о намерении снизить уровень добычи нефти участниками картеля рынок снова впадает в уныние. Некоторые аналитические агентства уже пересмотрели свои прогнозы по цене на черное золото на следующий год. Причина - излишняя раздутость ожиданий экспортеров Неустойчивость мировых цен на сырьевые товары наблюдается на рынках последние несколько лет. Причины - замедление темпов роста мировой экономики и, соответственно, снижение спроса на основные товары.

По оценке экспертов Всемирного банка, темпы роста мировой экономики в нынешнем году не превысят 2,4 процента (ранее они прогнозировали 2,9 процента). Это снижение вызвано замедленными темпами роста в странах с развитой экономикой, упорно сохраняющимся низким уровнем цен на биржевые товары, слабыми показателями глобальной торговли и сокращением потоков капитала. Но все-таки основным тормозом мировой экономики выступают развивающиеся страны. Те самые, которые до кризиса 2008 года были основным драйвером роста. Рост в этих странах в текущем году прогнозируется на крайне низком уровне в 0,4 процента, что на 1,2 процентного пункта ниже январского прогноза.

И ключевую роль в этом процессе играет Китай с его новой “нормальностью”.

Нынешнее замедление роста китайской экономики - это побочный эффект смены модели развития. “Новый курс” Пекина предусматривает постепенный переход от максимального наращивания экспорта к стимулированию внутреннего спроса. Темпы роста экономики снизились за несколько последних лет с 10-11 процентов до 6,7 процента. Впрочем, как считают в КНР, это явление временное. Более того, официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что и в международном сообществе “все полностью уверены в экономических показателях и потенциале развития Китая в будущем”. Например, бывший помощник министра финансов США Чарльз Коллинз полагает, что Китай снова вернется к быстрому росту уже через пару лет. И “китайское чудо” продолжится в следующие пару десятилетий.

Но все же пока замедление роста Китая и снижение спроса на сырье со стороны индийского рынка сказываются весьма негативно на общем фоне экономики. Что касается нефтяной сферы, то здесь давление оказывается со стороны Ирана, наращивающего объемы добычи после снятия западных санкций.

Алжирская встреча членов картеля ОПЕК и озвученное решение “договориться” о снижении объемов добычи подхлестнуло вялый нефтяной рынок вверх.

Впрочем, наметившийся рост достаточно быстро сменился осторожным пессимизмом. Некоторые аналитики считают, что даже наметившееся соглашение ОПЕК не сможет стать мощным драйвером для стабильного роста стоимости барреля. В том числе и потому, что, готовясь к подписанию соглашения о снижении уровня добычи, страны усиленно наращивают добываемые объемы.

По данным Национальной нефтяной корпорации, Ливия увеличила добычу до 560 тысяч баррелей в день по сравнению с 540 тысячами баррелей в день на предыдущей неделе.

Аналитики Bernstein отмечают, что причин для формирования устойчивого активного роста по-прежнему нет. “Усиление спроса на нефть, в частности, в Китае и Индии, пока недостаточно для устранения избытка запасов. ОПЕК же, между тем, предпринимая попытки договориться, по-прежнему показывает рекордные объемы добычи”. По мнению экспертов Bernstein, нынешние показатели добычи нефти ОПЕК вкупе с перспективами более слабого роста мировой экономики не гарантируют достижения ранее прогнозировавшегося уровня цен. Аналитики компании подкорректировали свои прогнозы на следующий год: цена снижена на 10 долларов - с 70 до 60 долларов за баррель нефти брент, с 68 до 58 долларов для нефти WTI. Аналогичное уменьшение прошло и с прогнозами на 2019 год.

Весьма осторожно подходит к прогнозам и Commerzbank. По его мнению, падение цены последних нескольких дней продолжится до саммита ОПЕК в Вене. Причина - сомнения относительно реальности подписания соглашения участниками картеля. И второй негативный фактор - отказ других добывающих стран, не входящих в ОПЕК, присоединиться к соглашению. Речь в первую очередь идет о России, которая заявила, что намерена еще больше увеличить добычу по сравнению с рекордными показателями сентября. “Несмотря на все попытки Картеля поддерживать оптимизм, участники рынка, похоже, все меньше верят в реальность достижения эффективного соглашения”, - Forex.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт по энергетике из Колумбийского университета Джейми Вебстер. В недавнем интервью агентству АР он заявил, что ОПЕК не удастся согласовать такое сокращение добычи, которое бы серьезно повлияло на котировки черного золота: “Когда ОПЕК объявила о готовности сократить добычу на 0,7 миллиона баррелей в день, в реальности от одних лишь членов ОПЕК требовалось сокращение как минимум на два миллиона баррелей в день приведения спроса и предложения к балансу”.

Кроме того, внутри коалиции наметился разброд. Иран, присоединившись к Ираку и Венесуэле, стал третьей страной, которая выразила свое открытое несогласие с оценками ОПЕК по объемам добычи, основанными на так называемых “вторичных источниках” (Platts, Argus Media, IEA). По оценкам ОПЕК, Иран в прошлом месяце добывал на 300 тысяч баррелей в день меньше, чем по собственным расчетам Ирана. (Показатель производства Тегерана - 3,9 миллиона баррелей в день.) Али Кардор, управляющий директор Иранской нефтяной компании, на энергетической конференции заявил, что страна намерена нарастить добычу до четырех миллионов баррелей в день в течение ближайших двух недель по сравнению с 3,89 миллиона баррелей в день в настоящий момент.

Такие разногласия вызваны тем, что в проекте соглашения предполагаются “страны-исключения”, которым ОПЕК позволит наращивать добычу до определенных объемов. И объемы эти ОПЕК намерена определять по тем самым “вторичным источникам”, с чем не согласны производители.

Ну и, наконец, третий фактор, давящий на цену, - возобновление роста добычи в США. По оценкам EIA, добыча в США вырастет в следующем году на 0,2 миллиона баррелей.

Опубликованные в конце прошлой недели данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes отразили увеличение количества активных нефтяных установок в США (рост начался с конца июня).

До саммита ОПЕК в Вене осталось всего пара недель. Смогут ли участники картеля найти общий “знаменатель” под соглашение, до сих пор непонятно. Равно как и то, станет ли подписание документа сигналом для профицитного рынка наращивать цены.

Пока же оценки весьма скептические. Ну а готовящееся соглашение все воспринимают как некую лакмусовую бумажку по возможности выработки единой позиции самой организацией.

Астана