Назначен вице-министр сельского хозяйства РК. Эту должность занял Серик Егизбаев. В разные годы занимал должности в аппарате акима Западно-Казахстанской области, канцелярии премьер-министра РК. С 2007 года по сегодняшний день работал в Администрации президента.

На должность государственного инспектора в Администрации президента назначен Павел Кулагин. Трудовой путь начинал с позиции главного специалиста департамента экономики и бюджетного планирования Костанайской области. Затем назначен на должность главного инспектора акима Астаны. В 2010-2013 годах - заместитель акима районов “Есиль” и “Алматы” Астаны. Также возглавлял столичное управление коммунального хозяйства.

Назначены акимы трех районов Астаны.

Акимом района “Сарыарка” назначен Арман Турлыбек. Окончил Казахскую государственную академию управления и Алматинский институт энергетики и связи. Был заместителем акима и акимом города Сатпаева, возглавлял департамент энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области. С июня 2016 года советник акима Астаны.

Акимом района “Есиль” назначен Ермаганбет Булекпаев. Руководил аппаратом акима Павлодарской области, был акимом Павлодарского района, начальником управления Агентства Республики Казахстан по делам госслужбы в Карагандинской области, начальником управления Агентства по делам госслужбы по Южно-Казахстанской области. Также был акимом районов “Сарыарка” и “Алматы” Астаны.

Акимом района “Алматы” назначен Адильбек Сарсембаев. Работал налоговым инспектором, начальником отдела, президентом специализированного центра правового консалтинга и предпринимательской инициативы “Континент”, главным специалистом департамента по администрированию программ развития города Астаны. В 2006 году - главный инспектор отдела госконтроля и организационной работы Администрации президента. Занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны.



Подготовила Мария Коленко