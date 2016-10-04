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Кто на новенького? События

Произошли изменения в совете директоров АО “Казтелерадио”. Членами совета директоров избраны Жанаркуль Кощанова и Саида Джарболова, которая также заняла пост независимого директора компании. 

Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков представил заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майора Адылбека Алдабергенова.
Руководителем департамента по делам государственной службы по ВКО назначен Бахтияр Камалов, ранее работавший руководителем департамента по делам государственной службы по Алматы.
Сапарбек Туякбаев назначен председателем комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.
Пресс-слежба Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) сообщает об изменениях в составе правления предприятия. Генеральным директором АНПЗ избран Галимжан Амантурлин.
Ранее пост генерального директора АНПЗ занимал Кайрат Уразбаев. Он проработал на этой должности с июля 2013 года. Учитывая опыт работы Уразбаева, он переводится в центральный аппарат АО “Национальная компания “КазМунайГаз” на должность директора департамента модернизации, где будет курировать вопросы реконструкции трех нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан.
Кахарман Джазин назначен исполняющим обязанности президента АО “Международный центр приграничного сотрудничества “Хоргос”.

 

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 51 раз Просмотров: 51 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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