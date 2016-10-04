Юлиана Жихорь Парламентарии обвинили Минфин в провале внедрения всеобщего декларирования доходов и расходов В начале осени стало известно, что обещанное всеобщее декларирование доходов и расходов в стране стартует не с 2017 года и не поэтапно, как обещали раньше (с 2017 года - все бюджетники и работники квазигосударственного сектора, с 2020 года - все остальные граждане страны). И лишь к концу октября парламентарии, которые весной прошлого года, когда законопроект о декларировании обсуждался в парламенте, выступали его категорическими противниками, стали критиковать правительство по поводу “неподготовленности”.

Вчера, выступая в мажилисе, министр национальной экономики Куандык Бишимбаев еще раз пояснил причину переноса - отсутствие в стране единой информационной системы - базы данных обо всех гражданах: “В ходе проведения в текущем году подготовительных работ по переходу к всеобщему декларированию выявлены проблемы (неактуальность сведений в базах государственных органов, отсутствие полного покрытия сетью интернет), которые могут негативно сказаться на восприятии обществом данного мероприятия. В связи с чем предлагается осуществить переход к всеобщему декларированию в один этап - с 2020 года”.

Казалось бы, логика понятна. В Казахстане только ленивый не жалуется, что порой даже в одном госоргане областные базы данных существуют автономно, не имея доступа к общей системе. Что уж говорить об интегрированной системе информации. По идее, такая должна существовать в рамках так называемого электронного правительства. Но пока она, видимо, существует только на бумаге или в идеях.

К слову, подобные единые системы практикуются во многих государствах мира. Более того, в некоторых странах на законодательном уровне “приказано” передавать всю информацию о гражданах в одну базу данных. Причем в большинстве своем этот сбор информации происходит в целях налогообложения. При этом за гражданами ведется неусыпный контроль: от рождения до смерти, от “сделал ли данный ребенок прививку?” до “почему взрослый заболел болезнью, от которой была сделана прививка в детстве?”. В общем, тут и планирование налогов, и качество образования-здравоохранения, и все остальные блага в одном компьютере.

В Казахстане, увы, далеко не так.

В общем, в правительстве аккумулировали все замечания и недочеты в один пакет и поняли: депутаты правы. Но депутаты решили, что их правоты тут мало.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил правительству, что они еще летом предупреждали, да их не слушали. “Это было летом этого года, когда депутаты партии “Нур Отан”, а также фракции “Ак жол” и КНПК просто разложили по полочкам полную неготовность Министерства финансов и его подразделений начать декларирование”, - заявил Нигматулин. Добавив, что ряд сотрудников Министерства финансов можно было бы и наказать, но “решение по этому вопросу не является прерогативой депутатов”.

“Я хочу, чтобы все здесь слышали, знали, а то некоторые тут с ошибками преподносят, что депутаты против. Да депутаты уже большую часть своей жизни находятся под всеобщим декларированием. Поэтому никаких опасений у депутатов нет. Вопрос был в том, что Министерство финансов провалило эту работу, не смогло элементарно подготовиться к выполнению поручения главы государства по всеобщему декларированию и переносит теперь на 2020 год. А когда выходят за стены парламента, комментируют, говорят, что депутаты против”, - возмущался спикер.

Впрочем, “ошибок” тут немного. Депутаты действительно не раз выступали против “раннего” декларирования. Опасаясь не за свою “налоговую чистоту”, а за комфортность декларирования для всех остальных граждан. А заодно предлагая увеличить пороговые значения имущества, указываемого в декларации об активах и обязательствах. И это предложение парламентариев правительство поддержало. Так, будут увеличены суммы денег на банковских счетах, в том числе за пределами Республики Казахстан, с 40-кратного МЗП до 160-кратного МЗП; увеличены суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) с 160-кратного до 500-кратного МЗП. А заодно будет снижен размер административного штрафа за несвоевременное представление или недостоверное отражение сведений в декларации с 30 до трех МРП. Астана