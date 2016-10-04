

Кто на новенького? События Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Димитрий Гариков назначен руководителем управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования. Новым заместителем акима города Кокшетау назначен Иван Юрченко. До назначения он работал советником в департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии в Москве.

Руководителем департамента по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области назначен Темиргали Абильмажинов, ранее занимавший должность руководителя департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области.

Пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Аскар Можанов возглавил управление спорта ВКО. С ноября 2013 года заслуженный мастер спорта и почетный деятель спорта РК возглавлял управление по мобилизационной подготовке Восточно-Казахстанской области.

Подготовила Айгуль Жилкишина Поделиться: 0

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Просмотрено: 5 раз Просмотров: 5 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)