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Распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Димитрий Гариков назначен руководителем управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования.
Новым заместителем акима города Кокшетау назначен Иван Юрченко. До назначения он работал советником в департаменте антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии в Москве.
Руководителем департамента по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области назначен Темиргали Абильмажинов, ранее занимавший должность руководителя департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области.
Пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Аскар Можанов возглавил управление спорта ВКО. С ноября 2013 года заслуженный мастер спорта и почетный деятель спорта РК возглавлял управление по мобилизационной подготовке Восточно-Казахстанской области.
Подготовила Айгуль Жилкишина