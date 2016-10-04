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Фракция “Народные коммунисты” обратилась к министру здравоохранения и социального развития Тамаре Дуйсеновой, упрекая ее, что госструктуры принимают недостаточно эффективные меры по повышению “самооценки инвалидов как полноценных граждан - участников трудовых, общественно значимых процессов в стране”. “Это важно с материальной точки зрения, так как размер пособий инвалидов не соизмерим с ростом цен на медикаменты, продукты питания, коммунальные услуги”.
Депутаты считают, что государство “ставит палки” в колеса предприятиям, на которых трудятся инвалиды. Например, в Алматинской области проект по открытию швейного, кондитерского цехов и соцмагазина для людей с особыми потребностями был одобрен региональным координационным советом, а фонд “Даму” “отказался подписывать договор, ссылаясь на то, что общество инвалидов является некоммерческой организацией и не имеет права заниматься предпринимательской деятельность с целью извлечения прибыли”.
Мажилисмены считают, что государство могло бы выступить в качестве заказчика для предприятий, на которых работают представители этой категории казахстанцев. Например, для ТОО “Костанайское учебно-производственное предприятие казахского общества слепых”, чья загруженность сегодня составляет всего 20 процентов. Или находящегося на грани закрытия Алматинского экспериментального предприятия общества слепых.
“Постановление правительства от 31 декабря 2015 года № 1181 породило не совсем добросовестных конкурентов, не занимающихся производством, поскольку не имеют базы, но умело поставляющих дешевые импортные товары не лучшего качества, - говорится в депутатском запросе, который от имени фракции озвучил Тургун Сыздыков. - Налицо отсутствие эффективного механизма участия в процедурах госзакупа объединения инвалидов”.
В запросе речь идет о постановлении правительства “Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, и признании утратившими силу некоторых решений правительства Республики Казахстан”. В документе указан перечень из 32 товаров и услуг, которые могут закупаться государством. Среди них постельное белье и спецодежда (костюм повара, бушлаты, шахтерские сумки), туалетная бумага и пижамы с портянками, косынки и подворотнички с портянками, рукавицы и комплекты для новорожденных, коробки и скоросшиватели. Среди услуг - уборка помещений, услуги похоронных бюро, издательские и рекламные услуги. И даже аренда помещений.
Парламентарии предложили принять закон о социальном предпринимательстве, “который бы снял бремя оказания социальных услуг с неэффективных в этом вопросе органов соцзащиты и передал бы его социально ориентированному бизнесу”.
Тем временем фракция “Ак жол” вновь обратилась к теме защиты отечественных товаропроизводителей и понятию “казахстанское содержание”. Депутаты фракции искренне недоумевают, почему Астана соблюдает все правила госзакупок ВТО и ЕАЭС и предоставляет равный доступ к нашим госзакупкам как казахстанским, так и импортным производителям. А Россия тем временем в противовес всем договоренностям вводит нормы в поддержку своих предприятий. По данным фракции, с нового года в действие вступает постановление российского правительства, которое “устанавливает приоритет товаров, работ, услуг российского происхождения в закупках юридических лиц с государственным участием, в частности, путем предоставления им ценовых преференций в 15 процентов”.
Депутаты возмущены, что, несмотря на продекларированный принцип неизменности обязательств по ЕАЭС, Россия создает предпосылки для косвенного ограничения интересов казахстанских производителей, способных участвовать в закупках в РФ. “Это наглядный пример для казахстанского правительства в отстаивании национальных экономических интересов”, - заявили депутаты.
Мажилисмены потребовали у премьера разобраться с российскими коллегами и обеспечить гарантированное соблюдение интересов казахстанских участников закупок на территории РФ. А заодно “рассмотреть возможность принятия аналогичного постановления правительства РК в поддержку казахстанских предприятий”. Если, конечно, не сумеют добиться равенства.


Юлиана Жихорь, Астана

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Просмотрено: 42 раз Просмотров: 42 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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