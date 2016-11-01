В понедельник стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась ниже 50 долларов - утром цена рухнула до 49,3 доллара за баррель.

Причина пессимизма на бирже - отсутствие четких посылов от нефтедобывающих государств относительно их будущих планов. Дело в том, что на проходившем в Вене 28-29 октября заседании специального комитета ОПЕК по реализации алжирских договоренностей (а на встрече присутствовали также представители шести стран, не входящих в картель, - Азербайджана, Казахстана, России, Мексики, Бразилии и Омана), кроме высказывания мнений, ничего не наблюдалось. Хотя ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо выражал надежду, что такая совместная встреча картеля с “внекартелевскими” государствами будет иметь “фундаментальные последствия для рынка”.

В итоге единственным решением комитета в Вене стало определение даты следующих подобных консультаций.

“Было много разговоров, но никто ни о чем не договорился. Это подталкивает рынок нефти к снижению”, - прокомментировал агентству “Рейтер” старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA в Сингапуре Джеффри Халли.

Впрочем, кое-какие позиции уже начали проясняться. Например, глава департамента газа и нефти Минэнерго Бразилии Марсиу Феликс сообщил, что его страна намеревается продолжить увеличивать добычу нефти, хоть и не привел данных, насколько. В свою очередь, источник в другой делегации сообщил о готовности Омана снизить добычу. Россия тоже не собиралась сдавать позиции. Накануне встречи в Вене Москва уведомила страны Персидского залива, что готова заморозить добычу на текущем уровне (11,11 миллиона баррелей в сутки). Об уменьшении производства речи не идет. Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что исход процесса зависит от Ирана и Ирака, двух стран, которые больше заинтересованы в увеличении производства, чем в его сокращении.

Представитель Казахстана отметил, что они готовы обсуждать вопрос заморозки пока “только у себя внутри”. Впрочем, ранее отечественный Минэнерго уже говорил, что после запуска Кашагана (даже при снижении добычи со старых скважин) Казахстан намеревается лишь наращивать общий объем. А потому ни о каком присоединении к заморозке и речи быть не может.

Однако все участники встречи говорили, что подобные переговорные площадки очень важны. По словам заместителя министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева, нефтедобывающие страны должны продолжать диалог и “согласовать реальные цифры” перед тем, как можно будет приступать к ограничению добычи.

Но рынок воспринял все политические тезисы из Вены с большим скепсисом. Надежды на то, что нефтедобывающим странам удастся прийти к какому-то обоюдовыгодному консенсусу, остается все меньше. Эксперты Bloomberg полагают, что для достижения “алжирских объемов” инициатору соглашения - Саудовской Аравии - возможно, придется еще больше поступиться своими интересами: сократить добычу более чем на миллион баррелей в сутки - до двухлетнего минимума.

Причина - изменившаяся позиция Ирака, который намерен увеличить рост добычи, а не замораживать его. Освободившийся от санкций Иран также продолжает увеличивать производство. Равно как Нигерия и Ливия, которые не были упомянуты в списках “исключений” в Алжире. А тем не менее их нефтяная промышленность продолжает восстанавливаться после боевых действий.

То есть сегодня от алжирских соглашений пытаются откреститься страны, на которые приходится более трети всего объема добычи картеля.

Согласится ли Эр-Рияд уступить свою долю рынка этим государствам - непонятно. В течение всего текущего года пока КСА не соглашалось на подобные условия.

Похоже, что и сейчас саудиты не собираются сдаваться без боя. В последнее время министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих все чаще, комментируя ожидания от ноябрьской встречи ОПЕК (где, собственно, и должно быть документально реализовано алжирское намерение), пытается сохранить хорошую мину при плохой игре: говорит не только о возможности сокращения, но и о заморозке добычи. Так что вполне возможно, что КСА в конце ноября не пойдут на сокращение производства.

До 30 ноября еще есть достаточно много времени, чтобы государства ОПЕК и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, могли выработать более или менее понятную позицию по алжирскому соглашению. Уже сейчас видно, что даже авторы идеи не блещут задором сокращать рекордные объемы своего производства, остальные государства тем более видят в росте добычи спасение для своих экономик.



Астана