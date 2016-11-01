Вице-министром по делам религий и гражданского общества РК назначен Абзал Нукенов. Родился 21 июля 1978 года в Алматинской области. С 1995 по 2000 год учился в КазНУ имени аль-Фараби по специальности “Политология”. Кандидат политических наук. В разные годы работал консультантом, заведующим сектором идеологического отдела центрального аппарата партии “Отан”, начальником отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями департамента внутренней политики акимата города Алматы. С 2009 по 2011 год был директором Института современных исследований Евразийского национального университета имени Гумилева.

Распоряжением акима Кызылординской области Мухтар Оразбаев назначен акимом Аральского района. Родился в 1971 году в городе Аральск. Окончил Западно-Казахстанский институт сельского хозяйства по специальности “Инженер-механик”. С 2012 года по сей день работал заместителем акима Аральского района.

Пресс-секретарем - официальным представителем Министерства по делам религий и гражданского общества назначен Ержан Байтанаев. Имеет четыре высших образования - филолог казахского языка, специалист государственного управления, юрист. Выпускник международной программы президента Республики Казахстан “Болашаћ”. Работал в республиканских и региональных СМИ, руководителем пресс-службы Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан - официальным представителем. С 2014 по 2016 год был слушателем Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Подготовила Мария Коленко