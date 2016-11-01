Сейчас территория карантина поделена на зону наблюдения, буферную зону и зону появления вспышки заболевания. По данным МСХ РК, все так же проводятся карантинные мероприятия, закрыты ввоз, вывоз КРС и мясо-молочной продукции. Тем не менее ситуация на рынках в Атырауском регионе никак не повлияла на ценовую политику мясной продукции - цена за килограмм говядины по-прежнему держится на отметке не меньше чем в полторы тысячи тенге. При этом торговцы, не стесняясь, подсчитывают будущую прибыль, которая может оказаться в разы выше, чем сегодня, ссылаясь на эпизоотическую ситуацию, а значит, удорожание мяса.

Хотя вряд ли кто-то сможет дать гарантию, несмотря на заверения местных властей, что на рынке не окажется мясо заболевшего животного.

Между тем пострадавшим сельхозтоваропроизводителям, по данным Минсельхоза, начали выплачивать компенсацию, цифра которой уточняется, хотя ранее разговор шел вроде как о выделении почти 120 миллионов тенге - в области заболело более шести тысяч голов КРС, из которых пало почти 800 животных. И хотя практически половина животных, по данным казахстанских ветеринаров, выздоравливает - несмотря на отсутствие вакцины, которой нет ни в Казахстане, ни в странах Таможенного союза, Минсельхоз подумывает о том, чтобы внести эту болезнь в список особо опасных.

Дело в том, что на территории Казахстана ранее она не только не проявлялась, но о ней нет даже документального подтверждения. Нодулярный дерматит, который переносится кровососущими насекомыми, по данным Минсельхоза, пришел из стран Африки и Юго-Восточной Азии, причем любопытным образом - через Россию. Именно там в мае-июне текущего года в нескольких областях отмечалась вспышка этого заболевания, в том числе в Астраханской и Самарской областях, что близки к западным границам Казахстана, а еще ранее - в декабре прошлого года - нодулярный дерматит был зафиксирован в Кавказском регионе.

Что касается Казахстана, то болезнь с самого начала напугала не только сельчан, но и ветеринаров, которые, не зная, что делать, лишь советовали “держать скотину в тени и отдельно”. Пока не начался массовый падеж скота, у которого сначала поднималась температура, потом появлялись опухоли на шкуре, обильное слюноотделение, животное отказывалось от еды. Википедия пугает еще больше - болезнь сопровождается лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Переносчиками являются не только кровососущие насекомые, но и птицы.

Летальный исход при этом, по данным российских ученых, держится на уровне 10 процентов, однако у КРС нарушается ДНК, происходит трансформация организма - коровы перестают давать молоко, а быки напрочь лишаются репродуктивной функции.

Сегодня ситуация, по данным местной ветеринарии, вроде как стабилизировалась, но вот надолго ли? Ведь ни о какой вакцине, чтобы предотвратить повторную вспышку или распространение, несмотря на все предпринимаемые меры, и речи нет. В Минсельхозе, правда, поговаривают о возможном закупе африканского препарата, кроме того, собирались обратиться и к ветеринарам Армении. Но пока все остается на уровне разговоров, да и где гарантия, что африканская вакцина окажется именно тем самым препаратом, который подойдет казахстанским коровам, если до сих пор даже страны ТС ее не купили, а ведь там ситуация с эпизоотием неодулярного дерматита была посерьезнее.

Пока одна надежда только на закуп и применение антибиотиков, на которые, по данным областного ветеринарного управления, было выделено 4 миллиона 490 тысяч тенге.

Астана