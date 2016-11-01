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Башни в огне События

Сообщение на пульт “101” ДЧС Алматы о возгорании по адресу: ул. Байзакова, 280, поступило в 18.04. Силы и средства к месту вызова направили по повышенному номеру. Видимо, учитывали, что в комплексе имеются многоэтажные здания и в некоторых помещениях может находиться много людей. Верхние этажи используются как офисы и заполнены преимущественно в будни. Но на нижних этажах расположены предприятия питания и сетевой многозальный кинотеатр.
Позже в Сети один из очевидцев поделился пережитым: “Мы работали на мероприятии, ниже пожара, в банкетном зале Grand Hall. И почувствовали запах дыма. Вбежали охранники и сообщили, что возник пожар”. Охранники велели находившимся в помещении незамедлительно выйти на улицу. Многим не удалось даже забрать вещи, так как покидали здание в чрезвычайной спешке. По словам очевидца, в тот момент из помещения на улицу вышли около 200 человек и увидели очень сильное пламя вверху. Раздавался звук лопающихся стекол в проемах верхних этажей. Люди также говорят, что некоторые пытались выбраться из здания горевшего кинотеатра Сinema Towers 3D через окна.
К моменту прибытия пожарных расчетов открытым пламенем горела кровля пятиэтажной части здания, где как раз и расположены ресторан и кинотеатр. Была угроза, что пламя распространится на ресторан, расположенный ниже этажом. Пожарные отчитались об эвакуации 80 человек. Людей выводили в том числе и из кинотеатра.
Локализовать пожар удалось примерно через два часа после поступления сигнала вызова. Еще через полчаса ликвидировали видимые очаги. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
Предстоит выяснить, что послужило причиной пожара. Пока известно, что возгоранию предшествовало ведение сварочных работ.

 


По факту пожара в бизнес-центре досудебное расследование в рамках уголовного дела также проводит полиция Алматы. Начальник УВД Бостандыкского района подполковник полиции Берик Абильбеков доложил, что намечен комплекс следственных мероприятий и судебных экспертиз. Назначена экспертиза в том числе и для установления точной причины гибели людей.
Из-за случившегося ЧП работников бизнес-центра “Алматы Тауэрс” попросили в понедельник не выходить на работу. В зданиях двух башен ощущается стойкий запах пожарища, поверхности покрывает сажа.
В понедельник же казахстанский Нацбанк сообщил, что из-за пожара в комплексе зданий “Алматы Тауэрс” работа Казахстанской фондовой биржи (KASE) будет осуществляться из резервного центра в штатном режиме. Офис KASE размещается в “Алматы Тауэрс”.
Сами башни серьезно не пострадали. А вот купольные сооружения в нижней части архитектурного комплекса подверглись воздействию высокой температуры. Металлический каркас крыши искорежен и уже не может нести расчетных нагрузок.

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Просмотрено: 41 раз Просмотров: 41 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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