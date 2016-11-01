Полковник юстиции Атэльбек Досмагамбетов назначен начальником департамента уголовно-исполнительной системы Южно-Казахстанской области. Атэльбек Сейтбекович Досмагамбетов родился в 1965 году в Курганской области РФ. Окончил Свердловский юридический институт имени Руденко. В правоохранительных органах служит с 1990 года. В разные годы работал на руководящих должностях в департаменте УИС по ЮКО. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы Южно-Казахстанской области.

Бибигуль Жексенбай назначена советником председателя сената парламента Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации.

Бибигуль Жексенбай окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби, факультет журналистики. Магистр бизнес-администрирования, выпускник Международной бизнес-академии (МАБ). Трудовую деятельность начала в 1991 году в республиканской газете “Спорт” в качестве корреспондента. Затем работала корреспондентом в республиканской общественно-политической газете “Жас Алаш”, газете “Атамура - Столичное обозрение”. С 1996 по 2007 год работала в агентстве “Хабар”. В 2007 году перешла на телеканал “КТК” в качестве руководителя казахского вещания. В 2007-2008 годы работала руководителем дирекции информационно-аналитических программ, позже - заместителем директора телеканала “Казахстан”. С 2008 года занимала должность заместителя генерального директора ТОО “Телекомпания “ЭРА”. В 2009 году была назначена главным редактором и заместителем генерального директора телеканала “Седьмой канал”, в 2010 году назначена генеральным директором телекомпании “Седьмой канал”, в 2011 году стала председателем совета директоров ТОО “Телекомпания “ЭРА”.

Подготовила Галя Галкина