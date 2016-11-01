Айгуль Куспан, директор департамента Европы МИДа РК:

- Максима отличал не только настоящий профессионализм, но и красивая душа - скромная, добрая, чистая... Оттого наша утрата еще горестнее. Нам будет не хватать тебя, Максим, наше рыжее солнышко...

Ерлан Идрисов, министр иностранных дел:

- Сложно поверить, что оборвалась жизнь такого светлого, доброжелательного, полного надежд и оптимизма человека, который навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Он был настоящим профессионалом своего дела. Компетентность и преданность делу снискали ему подлинное уважение всех, кто работал с ним. Он удивлял нас своими энциклопедическими познаниями, феноменальной памятью и высокой эрудицией.

Алексей Волков, посол Казахстана в Греции:

- Максим был разносторонне и глубоко эрудированным человеком. Он прекрасно знал французский, английский и казахский языки, историю и культуру Франции и Казахстана, разбирался в живописи и кино. Но самым большим и редким достоинством его было отношение к людям, он никогда никого не обидел, не накричал, не сказал грубого или резкого слова. Был безотказен и добр.

Зульфия Аманжолова, посол по особым поручениям:

- Мы стали черствыми, порой равнодушными, скупыми на теплые слова коллегам - людям, рядом с которыми мы находимся значительную часть жизни.

Не сказала вовремя, еще тяжелее говорить теперь. Ушел Максим, оставив о себе доброе имя, добрую славу и светлую память. Был с нами рядом чистый помыслами, открытый сердцем, далекий от суеты, тихий, мягкий, скромный и застенчивый человек. Ответственный, трудолюбивый и целеустремленный. Всегда дружелюбный, позитивный и тактичный. Глубокий человек, не выказывающий свой ум, с тонким чувством юмора, мягкой иронией, не многим понятной. Не от мира сего, живший без лжи и лукавства. Не помню случая, чтобы он сетовал на трудности или невзгоды, когда хворала его мама, нежно заботился о ней. Уже в зрелом возрасте он наконец обрел семью, счастлив был рождению ребенка.

Акан Рахметуллин, директор департамента многостороннего сотрудничества МИДа:

- Впервые увидел Максима в начале 1993 года, когда устраивался на работу в МИД, и удивленно спросил своих коллег: “А что, в МИДе уже и норвежцы со шведами работают?”. И получил снисходительный ответ, что это, мол, не скандинав, а француз. Позже, сжалившись надо мной, ребята объяснили, что это выпускник французского факультета Алматинского иняза Максим Солин.

Чем для Максима был МИД? Его жизнью, его первой любовью, его вторым домом, наверное... А кем для МИДа был Максим? Институциональной памятью европейского вектора нашей внешней политики, просто эрудитом с отменным чувством юмора, тактичным, скромным, мудрым и добрым коллегой. Он первым среди русскоязычных дипломатов (включая казахов) научился писать официальные письма на казахском языке.

С его уходом МИД лишился чего-то важного, неотъемлемого, своей изюминки, можно даже сказать - своей фирменной марки.

Еркин Ахинжанов, советник-посланник Посольства Казахстана в США:

- В жизни никогда не может быть слишком много хороших людей. Каждому хорошему человеку, встретившемуся тебе на жизненном пути, нужно радоваться.

Именно таким был Максим, которого я впервые увидел в Алматинском педагогическом институте иностранных языков, куда он поступил чуть позже меня - в конце 80-х годов. Он произвел на меня впечатление немного неуклюжего и необычного парня, похожего на скандинава. Однако это впечатление сменилось на симпатию после первого же общения с Максимом. К нему всегда можно было обратиться с любым вопросом, и если даже он не знал ответа, то с неподдельным энтузиазмом помогал найти его. На него неизменно можно было положиться в любом деле, порученном ему. И я был рад, когда судьба сводила нас в одном коллективе.

Алтын Ахметжанова, первый секретарь департамента Европы МИДа:

- Оборвалась жизнь Максима Александровича Солина - перспективного дипломата. Остались нереализованными многие его планы, не осуществились мечты...

Это невосполнимая утрата не только для родных и близких ему людей, но и для всего коллектива министерства, где он проработал четверть века.

Максим Александрович был моим руководителем более десяти лет. Человек высокой культуры, с отточенным профессионализмом и высоким чувством долга, он сочетал в себе чуткость и доброту, умел построить добрые отношения со своими подчиненными. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Наталия Солина, вдова дипломата Максима Солина:

- Хотелось бы высказать искренние слова благодарности министру иностранных дел Республики Казахстан Ерлану Абильфаизовичу Идрисову, а также всем коллегам и сотрудникам Министерства иностранных дел РК, которые принимали участие в организации похорон моего дорогого супруга! Ваша забота и внимание в трудное для нас время, начиная с момента поступления Максима в больницу в тяжелом состоянии, во время похорон и до настоящего времени, не забудется нашей семьей никогда. Особенно хотелось бы отметить вашу финансовую помощь, так как скоропостижная смерть Максима настолько стала для нас неожиданной и я, оставшись одна с малолетним сыном в своем горе, уверена, что не справилась бы без вашего участия! Наряду с этим выражаю отдельную благодарность Роману Юрьевичу Василенко, Айгуль Сейфуллаевне Куспан, Ержану Сансызбаевичу Кистафину, Медету Смагулову и Аяжан Мустафиной, поскольку эти люди ни на одну минуту не оставляли меня без внимания в самые тяжелые для меня минуты после смерти Максима! От нашей теперь маленькой и осиротевшей семьи хотелось бы пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!