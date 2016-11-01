Вчера, в среду, президент Казахстана в рамках официального визита в Японию посетил Мемориальный парк в г. Хиросима.

Начался государственный визит главы государства в Корею.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, в ходе которого парламентарии рассмотрели проект бюджета страны на 2017-2019 годы.

В Министерстве по инвестициям и развитию РК состоялся брифинг, посвященный разъяснению основных положений системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. На вопросы журналистов ответили директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игалиев, председатель фонда “ТуристикКамкор” Инна Рей, администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Асылхан Есилов.

Сегодня, в четверг, в рамках государственного визита президента РК в Республику Корея запланированы встречи с президентом Республики Корея Пак Кын Хе, представителями деловых кругов.

В мажилисе состоится расширенное заседание комитета по аграрным вопросам. В повестке дня обсуждение проекта концепции Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы. Докладчик - первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.

В сенате министры экономического блока презентуют проект бюджета на 2017-2019 годы, одобренный мажилисом парламента.

Астана