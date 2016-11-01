Сегодня для Казахстана важнейшими игроками по поставкам продовольствия могли бы стать Россия, Иран, ОАЭ и Китай. Причем перспективы выхода на китайский рынок в Казахстане муссируются давно, однако пока тот же экспорт пшеницы в течение последней пары лет идет “со скрипом”, не превышая ста тысяч тонн, что для обеих сторон, по большому счету, все-таки капля в море. С одной стороны, такое положение вещей создалось из-за довольно жестких требований китайской стороны к поставкам этого самого продовольствия (любопытно, что к Казахстану КНР предъявляет их в некоторых случаях больше, чем к той же России). С другой - казахстанский аграрный бизнес не готов поставлять на китайский рынок большие объемы продовольствия, почти 80 его процентов в стране до сих пор, по данным Минсельхоза, производится в ЛПХ (личное подсобное хозяйство).

Исходя из этого МСХ РК и нацпалата “Атамекен” инициировали проект “Экспортируй в Китай”, правда, насколько будут готовы к нему казахстанские товаропроизводители, все равно пока остается под вопросом.

Между тем, по словам заместителя председателя правления НПП Нуржана Альтаева, “Китай рассматривается как важный торговый партнер, и нами проводится работа по продвижению казахстанской продукции на рынок Китая плюс совместно с Минсельхозом проводим работу по снятию барьеров по тем видам продукции, на которые сейчас имеются ограничения”.

А ограничения эти довольно серьезны - до сих пор на западе Казахстана не снят карантин по неодулярному дерматиту, периодически в республике вспыхивают очаги бруцеллеза, не только Китай, но и Россия закрывает импорт мясо-молочного продовольствия из республики ввиду непростой эпизоотической обстановки. И в то же время, что за конкретные меры будут предприниматься МСХ для исправления ситуации, представители главного аграрного ведомства в стране ответить затруднились.

Что, впрочем, не мешает им и представителям НПП с воодушевлением смотреть в будущее казахстанского экспорта в тот же Китай. Так, по словам Альтаева, “мы готовы помогать, готовы содействовать в этой работе, готовы сопровождать, практически за ручку ходить с предпринимателем, чтобы выйти на китайский рынок”. И призывает СХТП объединяться в кооперативы.

В качестве примера в НПП приводят ситуацию с ежегодным импортом меда, который Китай закупает в размере семи тысяч тонн ежегодно для внутреннего потребления на общую сумму 75 миллионов долларов. Однако казахстанских пчеловодов на этом рынке нет, поскольку им практически невозможно выдерживать конкуренцию с более крупными поставщиками мирового рынка. Поэтому, как заявили в НПП, они начали работу по объединению производителей, собрав в один кооператив полторы тысячи фермеров в Восточно-Казахстанской области. Более того, “силами этого кооператива была приглашена ветеринарная инспекция со стороны Китая. Она проверила качество меда, убедилась, что там нет никаких добавок, никаких антибиотиков, и уже в ближайшее время на этот мед будет выдан сертификат. И рынок Китая для казахстанского меда откроется”, - заверяет Альтаев, подчеркнув, что “в НПП готовы так работать по каждому виду продукции”.

Однако никто даже не задумывается о том качестве меда, который приходится покупать казахстанцам, причем не только на городских рынках, но даже в специализированных магазинах. В Минсельхозе же при этом заявляют, что это не их проблемы, пусть, дескать, этим занимается Комитет по защите прав потребителей. Таким образом, получается, что, оказывается, китайские власти заинтересованы в здоровье собственной нации, если даже идут на то, чтобы отправлять ветеринарные проверки в Казахстан, а до здоровья казахстанцев никому нет дела. Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

В отношении экспорта продукции животноводства, в частности говядины и баранины, ситуация практически идентична. Например, Минсельхозу уже удалось добиться снятия ограничения по ящуру с девяти областей Казахстана. Еще по пяти областям (Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской) чиновники рассчитывают добиться признания их зоной благополучной по ящуру. Следующим этапом для открытия экспортных рынков для животноводческой продукции должна теперь уже стать инспекция всей системы ветеринарии Казахстана. То есть КНР в очередной раз озаботится поставками мясной продукции из Казахстана в свою страну, потому что “заинтересованы в обеспечении пищевой безопасности при экспортных поставках этой продукции”.

Между тем при слишком больших поставках мясной продукции в Китай (если это случится) внутренний рынок Казахстана может ждать обрушение, поскольку “цены на внешнем рынке значительно выше, чем внутри страны”. Так, по данным Минсельхоза, “средняя цена на рынке Китая килограмма говядины составляет 10 долларов, или примерно 3500 тенге, а на внутреннем рынке - 1500 тенге”. Будут ли при этом казахстанскими властями в погоне за рынком сбыта использованы балансовая модель и квоты поставок не в ущерб рынку внутреннему, остается под вопросом. Аппетиты подогревает и тот факт, что “Казахстан ежегодно может экспортировать около одного миллиона тонн высококачественной говядины”.

Хотя, правда, пока непонятно, как это может быть выполнено, если даже программа ежегодного экспорта 60 тысяч тонн говядины приказала долго жить. Большие перспективы экспорта в Китай отечественных картофеля и овощей видит и председатель Союза картофелеводов и овощеводов Кайрат Бисетаев. Зато никто будто не замечает ежегодного сезонного роста цен на внутреннем рынке Казахстана...

Конечно, никто не спорит, что экспорт в Китай был бы большой удачей для казахстанских предпринимателей, но, с другой стороны, настораживает позиция властей в этом вопросе, которые готовы, кажется, действовать в этом направлении в ущерб внутреннему рынку потребления. Как это было, например, в советское время - пустые прилавки магазинов в собственной стране, но зато масса продовольствия уходила, и зачастую без всяких обязательств, в страны третьего мира.

Астана