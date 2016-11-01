Выяснилось, что пятеро погибших были студентами алматинских вузов. Младшему 20 лет, старшему - 22. Уроженцы Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Учились в КазНУ и КазНМУ имени Асфендиярова на специальностях “машиностроение”, “стоматология” и “электроэнергетика”. Нашли работу через интернет. Эпизодическая поденная работа, за которую платили по 500 тенге в час. Обычная студенческая практика - подзаработать хоть сколько-нибудь в свободное от учебы время, чтобы и родителям было легче содержать ребенка в большом городе, и самому иметь средства - дело молодое. Поэтому то, что работали в воскресенье, объяснимо. В будни - лекции, занятия.

Контрактов на такую работу, понятно, чаще всего работодатель не предусматривает. Условия труда - пусть не самые лучшие, но оплата - ежедневная, на месте и наличными. Устраивает.

В том помещении собирались открыть батутный центр, вели монтажные работы. С десяток ребят помогали взрослому дядьке-сварщику. Он погиб вместе со своими помощниками, задохнувшись в едком дыму. Когда искра от сварочного аппарата попала на рулоны с пенополистиролом, пламя распространилось быстро, охватило большую площадь. Средств тушения под рукой не было. И сколько нужно огнетушителей, чтобы сбить пламя с такого горючего материала? Да и опыта такого нет. Едкий дым заполнил помещение. Ребята кинулись к дверям. Оказалось, что они заперты снаружи! Выбить их не хватило сил.

Те, у кого хватило духу, выпрыгнули из окон. Остальным либо не хватило решимости, либо воздуха. Надышавшись ядовитого дыма, теряли сознание.

Друзья погибших утверждают, что, выбравшись из горящего шестого этажа бизнес-центра, разнорабочие сообщили о возгорании и о том, что внутри остались люди, сотрудникам полиции. Но те якобы оставили эту информацию без внимания. О людях внутри также было сообщено пожарным, но тела студентов сумели найти только утром. Напомним, поздним вечером в воскресенье в ходе тушения нашли и извлекли только погибшего сварщика.

Возможно, у пожарных опыт. И они понимали, что в таких условиях люди погибли задолго до того, как им могла быть оказана помощь. Прагматичный цинизм профессионалов.

Но почему помещение, в котором велись сварочные работы, оказалось заперто? И почему в помещении не было средств пожаротушения? Эти вопросы, вероятно, уже задают организатору работ.

Из практики последнего времени. Те же оставшиеся в живых студенты рассказали, что они сталкивались с ситуацией, когда работодатель в стремлении сохранить материальные ценности от воровства любыми способами локализует строительную площадку - если по каким-то причинам не может держать ее под постоянным контролем.

Работы проводились в воскресенье. То есть в выходной для простых людей день. Не исключено, что некий условный прораб или мастер предпочел запереть помещение, чтобы не проводить выходной день на стройке, и собирался открыть его в оговоренное время. Так бы и произошло, если бы не случайность, которая привела к трагедии.

Но не искру же от сварочного аппарата винить! Люди погибли потому, что кто-то решил, что “и так сойдет”.

В полиции проверяют в том числе и вопрос соблюдения техники безопасности и условий труда на объекте.