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Дело в том, что это государственный клуб и существует он за счет налогоплательщиков.
Следствие считает, что Васильев выписывал премии сам себе. Причем сам определял, за какие заслуги, и сам устанавливал размеры денежных поощрений
Национальное бюро по противодействию коррупции сообщает буквально следующее: “Установлено, что генеральным директором АО (АО “Областной футбольный клуб “Актобе”. - “НП”) Васильевым посредством незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 миллионов тенге”. При этом Васильев сам определял суммы.
Впрочем, он, согласно материалам дела, не забывал “делиться”. “В том числе выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК “Актобе” за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 миллионов тенге. Из указанной суммы 15 миллионов получил сам Васильев”, - сказано в официальном сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.
На момент подготовки материала Васильев находился под стражей в ИВС ДВД по Актюбинской области, отмечает агентство “Казинформ”. К слову, издание “Диапазон” ранее сообщало, что ведется проверка финансовой деятельности упомянутого АО и футбольного клуба.


Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 36 раз Просмотров: 36 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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