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Взгляд Сергея Козлова События

Ху из мистер Трамп?


Сенсация все-таки грохнула. Ждали победы Клинтон, а выиграл миллиардер Трамп. Вы спросите: а кто ждал? Все, кто читает газеты и смотрит ТВ. Кто, скажем, на Западе формирует информационную политику. Вот в этой какофонии слухов, компроматов, наветов и прямой клеветы и проходила эта американская президентская гонка.
И какофония в основном была направлена именно против Трампа. Поэтому большинство американцев, судя по опросам, и большинство тех, кто интересовался тамошними выборами, тоже склонялось к победе бывшей первой леди Америки. Вот это большинство и ждало.
Но за эти два дня, прошедшие после оглашения результатов американских выборов, сказано и написано, пожалуй, слишком много - почему, мол, он, Трамп, победил, на кого он делал ставку и т.п. Сейчас время поговорить отнюдь не об этом.
Наиболее, пожалуй, животрепещущий вопрос для нас - чего ждать от Америки во внешней ее политике и в сфере финансов и экономики? Учитывая влияние этой страны на все и вся в мире, мы абстрагироваться от ее внутреннего состояния никак не можем.
Возьмем для начала самое главное - безопасность. Трамп в своей программе продекларировал сокращение американского военного присутствия в мире. А из каких-то регионов, по его мнению, и вовсе необходимо вывести американские войска.
Напомним, что США до сих пор присутствуют в нашем регионе, в Афганистане. У нас очень сильны настроения против этого присутствия. Пускай, мол, они оттуда уходят. Но, наверное, даже самые последовательные критики или даже противники Америки понимают, что вместо американцев в Афганистан придет кто-то другой. Или вы, критики и противники, так не считаете?
Или даже знаете, кто туда может заявиться? А, например, пресловутый ДАИШ уже заявился и даже имеет там пусть не очень многочисленный, но устоявшийся контингент своих сторонников. Пока при поддержке американцев центральное афганское правительство еще может как-то контролировать какие-то провинции страны, причем далеко не все, а что будет, если этой поддержки не станет?
Никто, наверное, не питает иллюзий по поводу боеспособности афганской армии и устойчивости правительства в Кабуле. Свои основные “характеристики” и это правительство, и его армия не раз подтверждали в прошлом.
Так что, если Трамп и впрямь начнет серьезно реализовывать этот пункт своих предвыборных обещаний, думается, ситуация изменится неоднозначно. То есть так может измениться, что придется поддерживать Кабул уже нам с нашими союзниками. Может такое случиться?
Теперь об экономике. Трамп хочет возродить американское производство. Чтобы оно вернулось в Америку и чтобы оно минимально зависело от иностранного импорта углеводородов. Само по себе возрождение американской производящей промышленности, реального сектора этой страны - это как бы благо для нас. Этой промышленности неизбежно потребуется больше ресурсов, в том числе углеводородных.
Скажется ли это на росте цен на нефть? Утверждается, что скажется. С другой стороны, Трамп ратует за увеличение добычи нефти в самих США. А это, в свою очередь, должно сказаться, напротив, в сторону понижения цен на черное золото. Тут вопрос в том, позволят ли обстоятельства реализовать Трампу задуманное? Ведь есть конгресс США, а в нем сидят лоббисты разных финансово-промышленных групп.
Но в любом случае в ближайшие годы спокойствия на мировом рынке ожидать не приходится. Ведь какие-то пункты своей предвыборной программы Трамп неизбежно постарается реализовать, а такие попытки всегда привносят беспокойство на рынки и ожидание чего-то такого, что может негативно повлиять на происходящее.
Это же касается и доллара. Трамп против безудержного его “размножения” и хотел бы видеть доллар действительно сильным, чтобы сила эта подкреплялась не спекулятивным накачиванием этой валюты, а ее реальным экономическим весом. А это намерение чревато конфликтом с крупнейшими банками и прочими гигантскими финансовыми структурами. Сможет ли победитель в выборах выйти победителем после них?
Так что есть вопросы. Пока нет ответов. Да и ответа на самый главный вопрос - кто он, Дональд Трамп, как политик - тоже нет. Ведь одно дело - сколачивать миллионы (что тоже занятие не из легких), но совсем другое - вершить реальную политику и проводить свой экономический курс. Но в любом случае теперь любое телодвижение этого эпатажного и сенсационно пришедшего к власти человека будет приковывать к себе внимание во всем мире.
Ну и... мы за ним тоже, так сказать, присмотрим.

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Просмотрено: 98 раз Просмотров: 98 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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