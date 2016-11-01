Следователей Нацбюро по противодействию коррупции трудно заподозрить в непрофессионализме. Скорее наоборот, в нем собраны настоящие доки своего дела. Но из пресс-релиза не совсем понятно, за что конкретно задержали Дмитрия Васильева. Сразу отметим, что по закону у нас действует презумпция невиновности. И лишь суд имеет право определять виновность того или иного задержанного.

Вот что сообщает пресс-релиз: “Следствием установлено, что генеральным директором АО Васильевым путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 миллионов тенге. При этом размер своего “премирования” Васильев определял единолично. В том числе выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК “Актобе” за выход в шестерку сильнейших команд до окончания первого этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму 69 миллионов тенге. Из указанной суммы 15 миллионов тенге получил сам Васильев”.

Сразу возникают вопросы: почему сумма указана в 300 миллионов тенге, а говорится в пресс-релизе лишь об одном факте незаконного премирования? И почему наказан только лишь Васильев? “Актобе” финансируется из областного бюджета, и наверняка премии необходимо согласовывать со спонсором, тем более если таковым является акимат.

Ты мне три очка, я тебе

В августе этого года в интернете появилась запись телефонного разговора между якобы Дмитрием Васильевым и главным тренером “Ордабасы” (Шымкент) и одновременно вице-президентом Федерации футбола Казахстана Бахтияром Байсеитовым. В телефонном разговоре человек, чей голос похож на Байсеитова, требовал с человека, говорившего голосом Васильева, выполнения своих обещаний. А именно - вернуть три очка через контрольно-дисциплинарную комиссию за матч между “Актобе” и “Ордабасы”, который завершился вничью 4:4. При этом якобы Байсеитов говорил, что его ребята потеряли примерно триста пятьдесят тысяч долларов. Из его слов становится понятно, что “Актобе” должен был по договоренности ту встречу шымкентцам проиграть, но западноказахстанцы нарушили свое обещание. На это якобы Васильев ответил, что сделает все возможное через КДК, и предложил якобы Байсеитову финансовое решение вопроса. Напомним, что речь шла о 350 тысячах долларов.

Якобы Байсеитов, в свою очередь, ответил, что деньги ему не нужны, мол, он их потерял для того, чтобы “Актобе” попал в первую шестерку.

Тем, кто не в курсе подводных течений в футболе, стоит объяснить, почему Байсеитов и его игроки потеряли более трехсот тысяч долларов. Дело в том, что в заключительной игре первого этапа между “Актобе” и “Ордабасы” в случае победы шымкентцев в первую шестерку проходил совсем другой клуб. Из слов Байсеитова можно сделать вывод, что конкуренты “Актобе” пообещали “Ордабасы” за победу над актюбинцами премиальные. То есть материально простимулировали шымкентцев. Но южане отказались от денег и сыграли вничью с западноказахстанцами. В итоге в первую шестерку пробился “Актобе”. Кстати, Нацбюро по противодействию коррупции в своем пресс-релизе подчеркнуло, что футболисты “Актобе” получили премии за выход в первую шестерку до того, как их попадание было оформлено официально.

Что касается отказа Байсеитова от денег, предложенных ему якобы Васильевым в телефонном разговоре, то такой поворот можно объяснить тем, что и Васильев и Байсеитов являются ставленниками теперь уже экс-президента Федерации футбола Казахстана Ерлана Кожагапанова, который недавно покинул свой пост из-за отъезда за рубеж на учебу.

После того как запись попала в интернет, общественники в лице Fair Play провели независимую голосовую экспертизу, по итогам которой голос Байсеитова из разговора был признан подлинным. Васильев сразу отказался от экспертизы. А Байсеитов дал на нее согласие публично через интервью СМИ.



От редакции

Не секрет, что в казахстанском футболе вращаются очень большие деньги. И как они расходуются - большой вопрос. Так что похоже, что мы еще услышим о громких делах в футбольном хозяйстве страны.

Серик Ибраев