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Скромный и смелый защитник События

Что же произошло? В ночь с 11 на 12 ноября в 4.07 на АЗС №23 алматинского филиала сети заправочных станций “Гелиос” было совершено нападение. Буквально за минуты до этого кассир и оператор АЗС зашли в операторскую комнату для составления отчета. Охранник остался один в торговом зале. Так вот, в 4.07 туда ворвались двое в масках, вооруженные пистолетами и ножами. Один из нападавших сразу же вбежал в операторскую комнату, где, угрожая оружием, приказал не двигаться кассиру и оператору.

 


В этот момент второй нападавший двинулся в сторону охранника, который находился в кассовой зоне. Далее, угрожая ножом и пистолетом, стал требовать открыть сейф и выдать наличные. Гани среагировал молниеносно - схватил стул, на котором сидел, и швырнул его в нападавшего. После чего завязался рукопашный бой. В этот момент из комнаты выбежал первый преступник и стал помогать своему сообщнику. Однако Гани продемонстрировал великолепную подготовку и не только дал отпор вооруженным злоумышленникам, но и смог сорвать маску с одного из них. После чего напавшие сразу же решили покинуть место преступления.
В этот момент оператор АЗС нажал “тревожную кнопку”. Буквально через пять минут на место прибыл экипаж быстрого реагирования ТОО “Жедел Сакшы”. Но, к сожалению, нападавшим уже удалось скрыться. В 4.35 на место происшествия прибыли сотрудники РОВД. Ведутся активные следственные действия.
Нам удалось связаться с Гани, сотрудником охранной организации “Дозор и К”, с которой компания “Гелиос” сотрудничает уже давно. Он, как и подобает истинному герою, скромен и не видит в своих действиях подвига: “Главное - мы не подчинились требованиям преступников. Все сделал, как того требуют инструкции - оказал активное сопротивление и сорвал маску с нападавшего”.
Конечно же, руководство компании “Гелиос” от всей души благодарит Гани Байталасова. Принято решение особо отметить поступок героя - Гани и его семью ждут в том числе подарки от “Французского Дома”.
Гани великолепно исполнил свои должностные обязанности, ни на минуту не задумавшись о высочайшем риске. Ведь преступники были вооружены как холодным, так и огнестрельным оружием. А как стало известно нам, у Гани трое сыновей. И младшему всего 11 лет.

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Просмотрено: 5 раз Просмотров: 5 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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