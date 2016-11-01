В среду минувшей недели на месте пожара побывал алматинский градоначальник Бауыржан Байбек в сопровождении руководства городских департаментов по ЧС и внутренних дел. Оба ведомства ведут сейчас расследования причин пожара и наступивших последствий. Аким поручил тщательно разобраться в трагедии. На месте происшествия провела работы испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Проводятся исследования, в том числе с привлечением специалистов Института пожарной безопасности и гражданской обороны комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. Рассматриваются две основные версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности при производстве сварочных работ либо работы с электротехническими приборами, находящимися в аварийном состоянии.

Кроме того, по информации замначальника ДВД Алматы Избасара Бектурова, ведется расследование в рамках статьи 292 УК РК о нарушении пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

Акима Алматы и сопровождающих встретил на пожарище представитель управляющей компании Almaty Towers Аблимит Рахматуллаев. Он заверил, что семьям погибших выплатят материальную помощь по три миллиона тенге в тот же день (9 ноября) и выразил соболезнования. Акима города удовлетворило это стремление компании оказать содействие семьям погибших. Он поручил без проволочек уладить все вопросы, связанные с похоронами и затратами на них. А также пожелал комиссии “все сделать объективно и прозрачно и в сжатые сроки дать полный отчет о результатах расследования”.

На месте пожара также был арендатор площадки директор строившегося “Батутного центра” Даурен Туяков, который присоединился к инициативе оказать помощь в организации похорон и выплатить компенсацию семьям погибших.

В интервью, которое публикует агентство Tengrinews, руководитель “Батутного центра” приводит свою версию произошедшего. Он рассказал, что объект задумывался как спортивно-развлекательный центр для семейного отдыха: “Сейчас такие центры строятся по всему миру. Начали искать здание в аренду с соответствующими характеристиками, а также решали вопросы финансирования. Более года мы занимаемся этим проектом. В июле 2016 года арендовали часть шестого этажа в бизнес-центре Almaty Towers. За это время было вложено много времени, сил и финансовых средств. Планировали 11 ноября открыть свои двери...”

По словам директора, в день, когда все случилось, должны были завершиться все основные строительные и подготовительные работы, поэтому на объекте было около 30 человек - все, кто принимал участие в создании “Батутного центра”, вышли на работу. Среди них были сварщики-монтажники, тренеры, инструкторы, представитель московской фирмы - производителя оборудования, а также ребята из компании, которые оказывали разовые вспомогательные услуги.

“Большая часть людей покинула помещение через аварийный выход в офисной зоне, - говорит директор. - 11 человек во главе с руководителем строительной компании и представителем московской фирмы бросились тушить пожар, а после того, как поняли, что не смогут самостоятельно справиться с огнем, начали покидать помещение”.

Шесть человек выпрыгнули через окно на крышу пятого этажа. Также выяснилось, что одним из погибших оказался руководитель строительной фирмы. Он скончался вследствие обострения астмы, так как его ингалятор остался в горящем помещении.

Среди выбравшихся из окна были двое ребят, нанятых на вспомогательные работы (вероятно, речь о студентах). Пять человек из этой же группы по неизвестным причинам побежали в другую сторону. “По предположению нашего московского партнера, они направились к месту, где оставили свои вещи - рюкзаки и куртки, - допускает собеседник агентства. - Но истинные причины, почему они не присоединились к спасшейся группе, нам неизвестны. Впоследствии их тела обнаружили в сгоревшем помещении”.

Он называет компанию, производившую сварочно-монтажные работы, высококвалифицированной. “Руководитель компании, с которой у нас был заключен договор, имел большой опыт работы. Мы официально перечисляли деньги на счет его фирмы за оказанные услуги. Он проводил инструктажи по технике безопасности при выполнении работ. К большому сожалению, его уже нет в живых и он не может прояснить ситуацию с деталями деятельности его компании на объекте и причинами пожара”, - рассказывает Туяков.

По его словам, молодые люди, работавшие на объекте, в числе которых были и студенты, привлекались на вспомогательные работы вроде погрузки-разгрузки, уборки, выноса мусора. Рабочая сила с почасовой оплатой. По интернету нашли человека, который отправлял людей на объект. Погибшие ребята были из этой компании.

Представитель бизнес-центра Almaty Towers Аблимит Рахматуллаев также сообщил, что незадолго до пожара, в пятницу вечером, 4 ноября, инженер по технике безопасности бизнес-центра якобы делал замечание арендаторам, чтобы они приостановили сварочные работы, поскольку на объекте скопилось достаточно много мусора (бумажная и картонная упаковка, обрезки пенополистирола и других пластиков). “Площадь, на которой они работали, была захламлена мусором, который, соответственно, мог возгореться”, - поясняет Рахматуллаев. Но, по его мнению, работы были продолжены в выходные дни без разрешения инженера по технике безопасности.

В субботу, 12 ноября, стало известно, что директора ТОО “Батутный центр” Даурена Туякова задержали и поместили в СИЗО - на основании подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьей 292 части 3 УК РК “Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия”. Суд в ближайшее время должен избрать для него меру пресечения на период досудебного расследования. Уголовное дело поручено вести управлению дознания ДВД города Алматы.

Можно предположить, что арендатора подвели обычная спешка и пренебрежение потенциальной опасностью. Искры хватило, чтобы привычный “авось” обернулся невосполнимой утратой.