Вчера, в понедельник, под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы ветеринарной безопасности, привлечения инвестиций в страну и подготовки к Универсиаде-2017.

В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О дактилоскопической и геномной регистрации”.

Сегодня, во вторник, состоится расширенное заседание комитета сената по финансам и бюджету по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования” (первое чтение), “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2017 - 2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2017 - 2019 годы”, “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”.

Астана