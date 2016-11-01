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Власть События

Вчера, в понедельник, под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы ветеринарной безопасности, привлечения инвестиций в страну и подготовки к Универсиаде-2017.
В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О дактилоскопической и геномной регистрации”.
Сегодня, во вторник, состоится расширенное заседание комитета сената по  финансам  и  бюджету по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования” (первое чтение), “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2017 - 2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2017 - 2019 годы”, “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”.


Астана

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Просмотрено: 3 раз Просмотров: 3 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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