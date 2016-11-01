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Кто на новенького? События

Махамбет Досмухамбетов стал первым вице-министром энергетики. Родился 25 декабря 1960 года в Атырауской области. В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности “геология и разведка нефтяных и газовых месторождений”. В 2016 году окончил Казахский государственный юридический университет, магистр делового администрирования.
Свою трудовую деятельность начал в 1983 году геологом Балыкшинского управления разведочного бурения объединения “Эмбанефть”. В разные годы был главным геологом, заместителем генерального директора по геологии и геофизике, заместителем генерального директора по геологии и разработке, первым заместителем генерального директора - членом правления АО “Мангистаумунайгаз”.
В последнее время занимал должности генерального директора (председателя правления) АО “Эмбамунайгаз”, управляющего директора по геологии - главного геолога, заместителя председателя правления по крупным проектам и старшего вице-президента по крупным неоперационным активам и морским проектам АО “НК “КазМунайГаз”.
Берик Шолпанкулов назначен председателем комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов. Родился в 1976 году. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности “бухгалтерский учет, контроль и АХД”, в 2016 году - Национальный университет обороны имени Первого Президента, магистратура, специальность “военное и государственное управление”.
Трудовую деятельность начал в октябре 1996 года в должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга комитета казначейства при Министерстве финансов. В разные годы - начальник управления наличности и учета государственных обязательств Министерства финансов, вице-министр финансов. С июля 2014-го по ноябрь 2016 года - заместитель министра обороны по экономике и финансам.


Подготовила Галя Галкина

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