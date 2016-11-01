|
Дмитрий Голобурда назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Ранее господин Голобурда занимал должность и.о. председателя комитета госконтроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.
Глава государства специальным указом назначил Ерлана Абдакасова заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан. А Кайдара Каракулова - командующим войсками регионального командования “Астана”.
Назначен руководитель, председатель совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области. Им стал Кайыржан Токушев.
Подготовил Алан Байтенов