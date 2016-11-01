В казахстанских 106 детских домах воспитываются 6436 детей, оставшихся без родительской опеки. На их содержание государство в 2015 году выделило около 10 миллиардов 220 миллионов тенге. Получается, что на ребенка тратится около одного миллиона 500 тысяч тенге в год, а его воспитанием занимается один или больше сотрудников в этих учреждениях. А что мы имеем на выходе?

Ни для кого не секрет, что воспитанники детских домов не отличаются особенно крепким здоровьем или высоким уровнем образования. На что идут казенные деньги, если в прессу просачиваются факты о физическом, психологическом и даже сексуальном насилии в детских домах? Жестокое отношение воспитателей становится примером для старших детей по отношению к младшим.

Что касается материального обеспечения, то до питомцев детских домов не доходят ни деньги, ни одежда, ни нормальное сбалансированное питание. Ирина Смирнова сообщила, что такие факты приводят общественники по итогам проверки детских домов прокуратурой.

Депутат Смирнова обратилась к Министерству образования и науки, Генеральной прокуратуре и к представителям общественности с предложением немедленно провести мониторинг всех детских домов страны, чтобы защитить права детей и обеспечить им достойные условия жизни.

Госпожа Смирнова призвала искоренить произвол и жестокое обращение с детьми, привлекая для этого всю общественность. Только в таком случае можно добиться независимого контроля. Для этого депутат предложила “обеспечить всестороннее медицинское обследование воспитанников, изучить психологический климат, определить профпригодность работников детских домов, изучить судьбу каждого ребенка”.

Более взвешенные размышления по этому вопросу мы предложим читателям “НП” завтра. А в продолжение этой темы мы предлагаем читателям материал на второй странице о скандинавском опыте усыновления.