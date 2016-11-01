Ответов на эти вопросы нет. Равно как и четкого понимания функционирования этого механизма. Причем у самих разработчиков системы. К примеру, в документах подробно расписаны процедура отчисления денег в специальный фонд и штрафы за уклонение. Однако нет ни одной нормы, которая говорила бы о качестве медицинского обслуживания по государственному страховому полису...

Хорошему врачу платить все равно придется. Действительно - мало кто решится на поход в поликлинику, если есть возможность оплатить услуги “правильного” доктора. Все мы прекрасно понимаем и знаем, что такое бесплатная медицина и как она может усугубить недуг, что такое поликлиники с очередями, что такое очереди, где рождаются эпидемии, и кто такие условно бесплатные врачи. Пусть так происходит сегодня. По крайней мере, за это платит государство. И это не изменится - в добровольном страховании хотя бы есть намек на возможную конкуренцию. При обязательном - даже не предвидится. По сути тот же гарантированный государственный заказ на оказание услуг. Не умрешь и ладно...

А еще все это напоминает неплохой бизнес-проект. Как правило, медицинское страхование подразумевает безналичный расчет. Следовательно в игру вступают банки, которые получат возможность аккумулировать финансовые потоки со всей страны и каждой официальной организации. Они-то как раз и готовы поддержать законопроект. За определенную маржу, разумеется. И даже если обслуживать эти счета они будут бесплатно, кто же им помешает, так сказать, свободно “крутить” страховые деньги?



Где-то мы это уже видели

История с обязательным медицинским страхованием в Казахстане начинается еще в 1996 году. С этим явлением тесно связано имя Талапкера Иманбаева.

По мнению следствия и согласно приговору суда, что состоялся в 2001 году, Иманбаев украл у Фонда медицинского страхования (ФОМС) более 900 миллионов тенге. Чем, говорит суд, собственно и обвалил работу всей системы обязательного медицинского страхования. В Казахстане Иманбаев заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Тем самым система, которая должна была начать работать как прогрессивная программа оказания медпомощи гражданам и самим медучреждениям, провалилась. Остались долги и всеобщее презрение. К слову, Талапкер Иманбаев в одном из интервью казахстанской версии издания Forbes все обвинения в свой адрес опроверг. Сообщив при этом, что в США он никогда не скрывался - выехал по студенческой визе и уже 14 лет живет по определенному адресу, который известен нашим правоохранительным органам... Мол, дело было сфабриковано человеком, которого, к слову, уже нет в живых.

Кто на самом деле виноват в том, что система не выдержала проверку делом, мы гадать не будем. Главное - другое, доверия к системе, которая собирает дополнительные деньги с населения, нет. Тогда это были один-два процента. Сейчас же - до семи. Пять - с работодателя и еще два - с сотрудника. Читай - в перспективе все семь с сотрудника. Но не об этом сейчас. Конкретно - нет доверия к фонду, который будет подконтролен конкретной организации, а может, и конкретному человеку. Собственно, именно это нам и предлагают.



Оброк или реальная помощь?

ФОМС - некоммерческое акционерное общество, учредителем и единственным акционером которого выступит правительство. Система будет внедряться поэтапно с 2017 по 2024 год. Напомним, первоначально планировалось, что система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) заработает в Казахстане с 1 июля 2017 года. Однако по поручению главы государства срок перенесли на полгода. Таким образом, взносы и отчисления начнут поступать с 1 июля 2017 года, а правом на медицинскую помощь можно будет воспользоваться с 1 января 2018 года.

За неуплату взносов предусмотрены штрафы. Раз предусмотрены штрафы, значит, это не что иное, как еще один вид налога. По всей видимости, ситуация в стране действительно напряженная, раз нам пытаются продать тот же объем медицинской помощи, который мы уже имеем сегодня, еще раз и за отдельные деньги.

Сначала сбор будет оплачивать работодатель - до пяти процентов с дохода сотрудника. А с 2019 года к этому делу присоединятся и сами сотрудники - с них будут брать до двух процентов на лечение. Всего к 2021 году по плану проект должен собрать триллион 150 миллионов тенге. Что еще интересно, платить мы, естественно, будем по-разному - в зависимости от уровня дохода. А вот получать объем помощи - одинаковый. Чиновники не скрывают - система обязательного медицинского страхования базируется на главном принципе “Богатый платит за бедного”. Что, на наш взгляд, уже является не самым справедливым.

Какие еще нас ждут варианты дополнительных поборов, пока даже представить сложно. Вроде бы все уже продумано и охвачено. Впрочем, есть предложение. Например, ввести налог на преждевременный уход из жизни. Приравнять это к оставлению рабочего места в рабочее время. Мол, недоработал - подвел государство. Значит, недоплатил, не донес, не поддержал. Очень удобно - этот долг перекинется на потомков, которые пока еще в силе и способны потянуть несколько увеличенную нагрузку. А обосновать это все заботой о здоровье населения - если ты не следишь за своим здоровьем, за ним будут следить твои родные и всячески влиять на тебя: кому хочется платить государству после твоего преждевременного ухода?

Немного грустно от всего этого. В первую очередь от того, что в мире как-то резко изменилась ситуация и мы, оказывается, не совсем были готовы к этому. Поэтому вся нагрузка начинает равномерно ложиться на наши плечи. Чем все это грозит? Испорченным настроением. Ведь, правда, каждый налог вызывает протест и даже злобу. Надо ли это государству? Видимо, иного выхода нет, и ситуация на самом деле не самая хорошая. Это когда не может помочь ни один стабилизационный фонд. Деньги, которые вроде как сколачивались более двадцати пяти лет, но оказались подсушены примерно за год. Да и вообще все это выглядит как отчаяние одной из последних степеней.

А еще с таким вот подходом мы можем вспомнить, как обстояли дела всего каких-то десять лет назад. Когда Казахстан жил и работал неофициально, по двум или даже по трем учетным книгам. И главное, что та колоссальная работа по выводу из тени, которая была проделана эти годы, может оказаться напрасной. Вот представьте - по закону самозанятые должны также отдавать семь процентов на обязательное страхование. Будут. Но вот покажут ли они истинный доход? Если их доход в некоторых случаях составляет как раз те самые три-пять процентов. Вывод настолько очевиден, что пресно даже. Впрочем, этому примеру могут последовать те, кто, несмотря на не лучшую экономическую ситуацию в стране, работает честно - платит налоги и прочие отчисления исправно и в полном объеме. В конце концов, мы вновь можем прийти к зарплатам в конвертах.

И никто возражать-то не станет - времена кредитов, ради которых все старались “выйти на чистый воздух”, прошли. Принять во внимание хотя бы то, что банки закрывают ипотечные программы. Да и социальные выплаты, размер которых зависел от уровня дохода, давно уже серьезно подрезаны.

Надежда, что все так и останется, есть. Ведь действительно, очень много спорных и неоднозначных моментов в проекте “Обязательное медицинское страхование”. Здесь и не самый положительный мировой опыт, и неприкрытые попытки государства ввести еще один “семипроцентный” налог с дохода, который ляжет неравномерно - платить будут самые честные. И здоровые.

Еще. Кто сегодня в основном пользуется гарантированным объемом медпомощи? В основном пенсионеры и представители других “незащищенных слоев населения”. Так, может, уступить право получать помощь от государства им? Ведь нам, кто платит налоги, так будет гораздо дешевле - все равно мы покупаем здоровье в частных клиниках. А на те семь процентов в месяц мы сможем позволить себе отличный уровень обслуживания. Главное - деньги при нас будут. То есть в безопасности.