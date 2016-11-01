Добавим, что столь солидная экономия помогает не только школьникам, но и взрослым, решившим получить второе высшее образование

Актуальный в любые времена слоган “Хочешь жить - умей вертеться” в наши дни приобретает особенно важный смысл. Сегодня секрет успешной карьеры состоит в умении подстраиваться под меняющиеся требования рынка труда. Сейчас достаточно много людей заканчивают один вуз и поступают в другой, чаще параллельно с работой. Кто-то углубляет знания, осваивая смежную профессию, а некоторые перепрофилируются, выбирая совершенно новую специальность. И те, кто стремится к карьерному рывку, понимают: без магистратуры или второго высшего образования не обойтись.

В Казахстане, как и на всем пространстве СНГ, в наше время особым спросом пользуется второе экономическое образование. А современным топ-менеджерам МВА просто необходима. Дело в том, что МВА - это не только самая “раскрученная” из экономических степеней, но и общепризнанный и высоко котирующийся диплом в сфере управления бизнесом.

Стоит различать, что магистратура, МВА - это постдипломное образование (после бакалавриата), а не второе высшее образование. Но в некоторых университетах Казахстана после двухгодичного образования МВА выдается два диплома: диплом второго высшего образования и диплом - степень магистра.

Но это только к слову, а суть в следующем, что бы вы ни выбрали - магистратуру, МВА, второе высшее, - оплата за обучение обойдется в сумму не с одним нулем. Если специалист планирует карьерные перспективы, но пока не определился с точным маршрутом, одно конкретное дело он может выполнить сразу: открыть депозит ГОНС. И тогда ему проще будет оплатить обучение, потому что пока выбирается вуз, программа и форма обучения, ежемесячные выплаты на депозите накапливаются.

Напомним, сейчас в программе ГОНС участвуют три казахстанских банка - АО “Нурбанк”, АО “Цеснабанк” и АО “Народный Банк Казахстана”. Главное преимущество образовательных депозитов - высокая доходность. Ведь кроме вознаграждения банка в размере 14 процентов на образовательный накопительный депозит также ежегодно начисляется государственная премия до 212 100 тенге (от 5 до 7 процентов от фактически накопленной суммы с учетом вознаграждения банка).

То есть выгода образовательного депозита в национальной валюте очевидна. Поскольку доходность по депозиту достигает в этом случае 19-21 процента! Сравните с другими тенговыми депозитами (14 процентов) и тем более инвалютными (два процента)!

Если же вдруг накопленных средств окажется недостаточно для оплаты обучения, банки - участники ГОНС могут предоставить вкладчику кредит под стопроцентную гарантию государства.

Помимо всего прочего образовательные накопительные депозиты застрахованы АО “Казахстанский фонд гарантирования депозитов” на сумму до 10 миллионов тенге. При этом и премия государства, и банковское вознаграждение капитализируются, то есть прибавляются к основной сумме депозита. А госпремия, кроме того, не облагается налогом. И наконец, на образовательные накопительные депозиты не допускается наложение взыскания третьими лицами.

На сегодняшний день количество образовательных накопительных депозитов достигло отметки 15 700.



Не только престиж

Эксперты утверждают, что у нас в стране студентов больше, чем того требует экономика, а некоторые из них видят именно в этом “перепроизводстве” дипломированных работников причину “перекосов” в товарно-денежных отношениях. Справедливости ради стоит отметить, что по числу “университетского населения” мы далеко не в первых рядах на постсоветском пространстве. В Казахстане в вузах обучается только 41 процент выпускников школ. А в России, к примеру, студентами становятся 75 процентов абитуриентов, на Украине и того больше - 79,4 процента. Даже в соседнем Кыргызстане 52 процента школьников поступают в университеты.

Реалии таковы, что в ближайшие годы у нас в стране желающих получить высшее образование не станет меньше. Скорее, наоборот. И это несмотря на высокие цены на обучение в казахстанских вузах. Дело в том, что высшее образование в нашей стране не только вопрос внутреннего комфорта и дело престижа. Диплом, особенно в последние два десятилетия, стал основанием для нормальной зарплаты. Например, по данным зарплатного калькулятора, в Казахстане сотрудники с высшим образованием зарабатывают на 35 процентов больше, чем персонал со средним специальным и средним образованием.

Теперь о тех, кто продолжает работать над своим образованием и после окончания университета. Тот же зарплатный калькулятор сообщает, что одна треть юрисконсультов и кредитных аналитиков имеют МВА или ученую степень. Тридцать три процента сотрудников финансового, страхового и банковского секторов также являются обладателями МВА и академических званий. Не в последнюю очередь именно по этой причине доходы сотрудников этих сфер гораздо выше, чем у инженеров-строителей и технических специалистов по проектированию систем связи, которые имеют только одно высшее образование.