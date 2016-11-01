ПЕРСПЕКТИВЫ КАЗАХСТАНСКОГО РАНЧО
Подробнее >>>
СОБЕСЕДОВАНИЕ ДЛИНОЙ В СУТКИ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Учиться никогда не поздно События

Добавим, что столь солидная экономия помогает не только школьникам, но и взрослым, решившим получить второе высшее образование
Актуальный в любые времена слоган “Хочешь жить - умей вертеться” в наши дни приобретает особенно важный смысл. Сегодня секрет успешной карьеры состоит в умении подстраиваться под меняющиеся требования рынка труда. Сейчас достаточно много людей заканчивают один вуз и поступают в другой, чаще параллельно с работой. Кто-то углубляет знания, осваивая смежную профессию, а некоторые перепрофилируются, выбирая совершенно новую специальность. И те, кто стремится к карьерному рывку, понимают: без магистратуры или второго высшего образования не обойтись.
В Казахстане, как и на всем пространстве СНГ, в наше время особым спросом пользуется второе экономическое образование. А современным топ-менеджерам МВА просто необходима. Дело в том, что МВА - это не только самая “раскрученная” из экономических степеней, но и общепризнанный и высоко котирующийся диплом в сфере управления бизнесом.
Стоит различать, что магистратура, МВА - это постдипломное образование (после бакалавриата), а не второе высшее образование. Но в некоторых университетах Казахстана после двухгодичного образования МВА выдается два диплома: диплом второго высшего образования и диплом - степень магистра.
Но это только к слову, а суть в следующем, что бы вы ни выбрали - магистратуру, МВА, второе высшее, - оплата за обучение обойдется в сумму не с одним нулем. Если специалист планирует карьерные перспективы, но пока не определился с точным маршрутом, одно конкретное дело он может выполнить сразу: открыть депозит ГОНС. И тогда ему проще будет оплатить обучение, потому что пока выбирается вуз, программа и форма обучения, ежемесячные выплаты на депозите накапливаются.
Напомним, сейчас в программе ГОНС участвуют три казахстанских банка - АО “Нурбанк”, АО “Цеснабанк” и АО “Народный Банк Казахстана”. Главное преимущество образовательных депозитов - высокая доходность. Ведь кроме вознаграждения банка в размере 14 процентов на образовательный накопительный депозит также ежегодно начисляется государственная премия до 212 100 тенге (от 5 до 7 процентов от фактически накопленной суммы с учетом вознаграждения банка).
То есть выгода образовательного депозита в национальной валюте очевидна. Поскольку доходность по депозиту достигает в этом случае 19-21 процента! Сравните с другими тенговыми депозитами (14 процентов) и тем более инвалютными (два процента)!
Если же вдруг накопленных средств окажется недостаточно для оплаты обучения, банки - участники ГОНС могут предоставить вкладчику кредит под стопроцентную гарантию государства.
Помимо всего прочего образовательные накопительные депозиты застрахованы АО “Казахстанский фонд гарантирования депозитов” на сумму до 10 миллионов тенге. При этом и премия государства, и банковское вознаграждение капитализируются, то есть прибавляются к основной сумме депозита. А госпремия, кроме того, не облагается налогом. И наконец, на образовательные накопительные депозиты не допускается наложение взыскания третьими лицами.
На сегодняшний день количество образовательных накопительных депозитов достигло отметки 15 700.

Не только престиж
Эксперты утверждают, что у нас в стране студентов больше, чем того требует экономика, а некоторые из них видят именно в этом “перепроизводстве” дипломированных работников причину “перекосов” в товарно-денежных отношениях. Справедливости ради стоит отметить, что по числу “университетского населения” мы далеко не в первых рядах на постсоветском пространстве. В Казахстане в вузах обучается только 41 процент выпускников школ. А в России, к примеру, студентами становятся 75 процентов абитуриентов, на Украине и того больше - 79,4 процента. Даже в соседнем Кыргызстане 52 процента школьников поступают в университеты.
Реалии таковы, что в ближайшие годы у нас в стране желающих получить высшее образование не станет меньше. Скорее, наоборот. И это несмотря на высокие цены на обучение в казахстанских вузах. Дело в том, что высшее образование в нашей стране не только вопрос внутреннего комфорта и дело престижа. Диплом, особенно в последние два десятилетия, стал основанием для нормальной зарплаты. Например, по данным зарплатного калькулятора, в Казахстане сотрудники с высшим образованием зарабатывают на 35 процентов больше, чем персонал со средним специальным и средним образованием.
Теперь о тех, кто продолжает работать над своим образованием и после окончания университета. Тот же зарплатный калькулятор сообщает, что одна треть юрисконсультов и кредитных аналитиков имеют МВА или ученую степень. Тридцать три процента сотрудников финансового, страхового и банковского секторов также являются обладателями МВА и академических званий. Не в последнюю очередь именно по этой причине доходы сотрудников этих сфер гораздо выше, чем у инженеров-строителей и технических специалистов по проектированию систем связи, которые имеют только одно высшее образование.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 70 раз Просмотров: 70 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Ноябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Ноябрь 2016 (96)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390