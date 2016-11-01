Национальную валюту - тенге - в республике ввели 15 ноября 1993 года. За эти годы она пережила многое: изменение дизайна, несколько волн девальвации, инфляцию. Первая партия банкнот была отпечатана в Великобритании, а первые монеты чеканились в Германии. Через два года в стране открылась Банкнотная фабрика, где позже начали производить новые купюры.

К слову, на момент, когда тенге впервые ввели в обращение, стоимость одного доллара составляла 4 тенге 70 тиынов. В последующие четыре года нацвалюта медленно, но верно обесценивалась, достигнув в 1998 году отметки 84 тенге за доллар. В целом за прошедшие 23 года казахстанская национальная валюта обесценилась почти в 75 раз. Впервые о девальвации казахстанцы узнали 4 апреля 1999 года. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Казахстана Нурлан Балгимбаев и глава Национального банка Кадыржан Дамитов по телевидению объявили о переходе к свободному колебанию обменного курса тенге. Такое решение было обусловлено внешними факторами и экономической политикой соседних по региону стран. Ажиотажа не наблюдалось, поскольку у населения и бизнеса на тот момент попросту не было денег для покупки долларов. К августу 1999 года обменный курс выровнялся и удерживался на уровне 130-135 тенге за доллар. Вторая девальвация произошла 4 февраля 2009 года: за несколько часов стоимость доллара в обменных пунктах выросла со 128 до 170 тенге, позже курс установился на отметке в 150 тенге. На сей раз причинами назвали снижение стоимости нефти и обесценивание национальных валют в странах - торговых партнерах Казахстана. В феврале 2014 года в Казахстане было объявлено о третьей в истории страны девальвации тенге. Курс доллара к тенге вырос со 155,5 до 185 тенге. Последняя девальвация произошла в августе 2015 года после объявления Нацбанком о введении свободного курса тенге. К слову, тенге в свой день рождения опустился до худшей за три месяца отметки. Стоимость одного доллара в обменниках перевалила за 345 тенге.

Но, как известно, важно не количество, а качество. Международное банкнотное сообщество (IBNS) несколько раз признавало тенге самой красивой валютой мира. В 2011 году высоко была оценена купюра номиналом 10 тысяч тенге. Спустя год звания “Лучшей банкноты 2012 года” удостоилась купюра 5000 тенге. В 2016 году британская газета The Telegraph представила рейтинг самых красивых купюр мира. Возглавила этот рейтинг купюра 10 тысяч тенге, на которой нарисован снежный барс на фоне гор.

Чиновники решили не останавливаться на достигнутом и в честь 25-летия независимости Казахстана и ко Дню Первого Президента презентовали новую 10-тысячную купюру с изображением главы государства Нурсултана Назарбаева. В обращение банкнота будет выпущена 1 декабря в ограниченном количестве - тиражом 100 000 купюр.

В Нацбанке пояснили, что размещение портретов на денежных единицах личностей, внесших самый значимый вклад в жизнь страны, - это наиболее яркая, привычная и понятная форма выражения идей государственности. Так, Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Ли Куан Ю, Уинстон Черчилль и другие лидеры мирового уровня размещены на современных купюрах своих стран. История независимости неразрывно связана с личностью Нурсултана Назарбаева. Кроме того, он определил дизайн первых банкнот в 1993 году, и эта функция остается исключительно в его компетенции.

Что касается самой банкноты, то она является уникальной не только из-за изображения президента, но и примененных при ее изготовлении защитных знаков. Новая 10-тысячная купюра сочетает в себе новейшие разработки защитных элементов. Это биметаллическая нить шириной 18 миллиметров с панорамными видами Астаны. На банкноте также имеются орнамент и древо жизни. А центральный элемент - портрет президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - выполнен в классическом стиле, методом интаглио, рельефной печатью.

Помимо этого в Нацбанке сообщили о выпуске новой памятной монеты, приуроченной к 25-летнему юбилею независимости страны, которая выйдет в обращение ко Дню Первого Президента. В ее основу легла идея Мќѓгiлiк Ел - общенациональное единство, мир и согласие.

Некоторые недоумевали - почему столь крупная купюра? Ведь во многих зарубежных странах значимые личности печатаются на купюрах более мелкого номинала, и это делается для того, чтобы люди чаще видели “важных” людей, поскольку больше имеют дело с мелочью. Другие, напротив, считают, что в год 25-летия независимости Казахстана было бы символично выпустить 25-тысяную купюру. Тем не менее новая купюра, учитывая ее ограниченный тираж, станет, возможно, сувениром в денежном эквиваленте.



Астана