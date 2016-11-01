Воспитанием детей нужно заниматься с момента рождения их родителей - гласит народная мудрость. Почти такому же принципу следуют власти Скандинавских стран, у которых, как известно, высокие расходы на социальную политику в целом. К примеру, государства Северной Европы поощряют и финансово поддерживают институт замещающих семей.

Но чтобы дети не лишились родной семьи, муниципальные службы практикуют так называемые технологии раннего вмешательства. Это нужно для того, чтобы предотвратить кризисные ситуации в семьях. При этом профилактика семейного неблагополучия понимается здесь настолько широко, что социальные службы начинают работать уже с беременными мамами.

Стоит отметить, что в стране Суоми такого понятия, как лишение родительских прав, не существует. Финская система социальной защиты детей устроена так, что сначала применяются более мягкие способы работы с семьей и ребенком. И забирать детей из неблагополучных семей считается крайней мерой. Но если даже это и произошло, дети всегда поддерживают связи с кровной семьей.

В Финляндии действуют законы, регулирующие сферу поддержки детей (Child Welfare Act). И власти оказывают благополучным семьям базовые услуги, а для “трудных родителей” составляют индивидуальный план по работе с ребенком и его семьей. Причем в каждом случае отдельно. Интересно то, что финские дети сами могут написать заявление, чтобы их направили в замещающую семью. Разумеется, их могут туда поместить сотрудники социальных служб, как и сами родители, если у них проблемы с работой или другие сложности.

Дети-сироты в Финляндии воспитываются в нескольких видах замещающих семей. Чаще всего это родственные фостерные (приемные) семьи. Они состоят из родственников ребенка или близких друзей семьи. Но, кроме того, есть и профессиональные фостерные семьи.

В Финляндии фостерные родители считаются профессионалами - у них есть лицензии, сертификаты и они получают заработную плату. Кроме того, приемные родители имеют право на выплаты по временной нетрудоспособности, а также право на отпуск. Но для этого нужно, чтобы в таких приемных семьях хотя бы один из родителей имел образование и опыт работы в сфере здравоохранения, социальной защиты или образования. Стоит отметить, что приемные родители проходят обязательное обучение по единой в масштабах страны программе.

К слову, таких фостерных родителей отбирают и обучают негосударственные ассоциации и организация Perhehoitokumppanit. Затем они “предлагают” услуги приемных родителей местным муниципалитетам.

Когда ребенка устраивают в фостерную семью, социальный работник составляет индивидуальный план и программу работы с ребенком. Хотя приемные родители не должны отчитываться, тем не менее они обязаны придерживаться этого плана.

Кроме этого работник социальной службы, прикрепленный к ребенку, всегда помогает таким семьям. При необходимости приемные родители получают консультации от экспертов, а также для них проводят ежегодные тренинги. В Финляндии фостерные родители объединены в профессиональное сообщество, костяк которогой составляют самые опытные наставники.



Швеция

Похожая система работает и в Швеции, причем социальной защитой детей занимается все местное сообщество, в том числе культурные и спортивные объединения, школы и другие организации. И все же ребенка могут отнять у кровных родителей, если они не выполняют свои обязанности или жестоко обращаются со своими детьми. Иногда и без их согласия. Маленьких шведских граждан могут отдать в другие семьи из-за напряженных отношений между детьми и родителями или криминального поведения ребенка.

При этом детей можно устроить в замещающую семью или в учреждения по присмотру за несовершеннолетними. Именно устроить, так как усыновления в Швеции как такового сейчас не существует. Исключение составляют случаи, когда кровные родители дают разрешение, но на практике это встречается крайне редко.

Швеция, в которой замещающие семьи появились еще в XVIII веке, сейчас частично возвращается к устройству детей в специальные учреждения, но содержание детей в них передается в частные руки. Разумеется, за государством остается строгий контроль за качеством и уровнем профессионализма.

В Швеции фостерное родительство не считается профессией, хотя такие родители получают за свою деятельность вознаграждение, которое не считается заработной платой. Они получают сумму из двух частей: компенсация расходов на содержание ребенка (не облагаемая налогом) и пособие родителям (с которого надо платить налоги).

Приемные родители не проходят лицензирование или сертификацию, однако они должны пройти тестирования и собеседования. Кроме того, они должны уметь обходиться с детьми, у которых могут быть отклонения в поведении. Но некоторые муниципалитеты требуют, чтобы приемные родители проходили обучение, иногда регулярное. При этом единой программы по стране нет.

С фостерными родителями в Швеции заключают контракт, где указаны обязанности родителей, а также прописан индивидуальный план воспитания ребенка. При этом сами родители не должны давать письменных отчетов. Это делает дважды в год социальный работник, занимавшийся устройством ребенка. Он также обязан помогать таким семьям в рабочее время, а в вечерние и ночные часы - давать консультации по телефону. А в некоторых муниципалитетах шведским приемным семьям предоставляются услуги сопровождения.



Дания и Норвегия

В Дании детей также предпочитают отдавать в фостерные семьи. Однако в этой стране чаще, чем в других, детей размещают на короткое время в приютах. Особенно тех, у которых есть физические или психические отклонения. Интересно то, что детей в Дании устраивают в другие семьи с согласия родителей, судебные решения встречаются редко (в 2008 году было только два процента таких случаев).

В Норвегии фостерные родители также не являются профессионалами, но они должны быть здоровыми, иметь стабильный заработок, хорошие жилищные условия и не иметь судимостей. При этом норвежские приемные родители не обязательно должны состоять в официальном браке. К сожалению, детей в Норвегии могут брать и однополые пары.

Как и в других странах, такие родители получают индивидуальный план работы с ребенком, подписывают контракт, в том числе и с кровной семьей. Им компенсируют расходы на содержание ребенка и контролируют состояние ребенка.