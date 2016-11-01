Неделя власти

В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О дактилоскопической и геномной регистрации”.

Во вторник глава государства провел встречу с премьер-министром Республики Сербия Александром Вучичем, на которой обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе официального визита президента РК в Сербию в августе текущего года.

Глава государства направил поздравление Румену Радеву в связи с его избранием на пост президента Республики Болгария.

Состоялся телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по международной повестке дня, включая ситуацию в Сирии, а также рассмотрели график предстоящих встреч.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в конференции Национального банка “25 лет независимости Казахстана: национальная валюта”.

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития Щучинско-Боровской курортной зоны.

В среду, состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором депутаты одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы”.

В Москве прошло заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕвразЭС) с участием глав правительств стран ЕвразЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан).

В Министерстве сельского хозяйства РК прошли общественные слушания по проекту закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений”.

Вчера, в четверг, состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором был рассмотрен в двух чтениях и принят закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования”.

В сенате прошла встреча с министром образования и науки РК по вопросам развития системы технического и профессионального образования, внедрения модели 12-летнего образования и мерам по их законодательному обеспечению.

В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы”.

Сегодня, в пятницу, в сенате парламента пройдут парламентские слушания на тему “Актуальные вопросы законодательного обеспечения сохранения биологического разнообразия в Республике Казахстан”.

Алла Иванилова, Астана