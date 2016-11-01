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75 лет назад... События

И сегодня в Алматы чтут память защитников Москвы, которые приняли неравный исторический бой 16 ноября 75 лет назад на узком участке фронта у Волоколамского шоссе и разъезда Дубосеково. Это об их подвиге напишут книги и будут петь песни. Их боевое крещение станет легендой о 28 панфиловцах, отдавших жизнь на поле брани, но не пустивших врага к столице. Главная же правда исторического момента заключается в том, что будет беспримерный подвиг, а враг не пройдет

Сформированную в Алма-Ате и Фрунзе дивизию, которую в сжатые сроки по своей особой методике подготовит командир генерал Панфилов, немцы назовут “дикой”: врагу окажется крайне “неудобно” воевать с людьми, которые стоят насмерть вопреки всем законам психологии.
Будет жестокий и тяжелый многочасовой бой 16 ноября, в котором взвод истребителей танков остановит продвижение полусотни вражеских бронированных машин, уничтожив 18 из них. Этот подвиг станет образцом мужества и вдохновит многих, поднимет дух бойцов по всему фронту. Битва под Москвой станет первой вестью о победе над сильным и страшным врагом. Своим подвигом герои-панфиловцы сокрушат миф о непобедимости армии вермахта.
Спустя два дня после того кровопролитного боя у разъезда, 18 ноября, то есть ровно 75 лет назад, генерал Панфилов погиб от осколка разорвавшейся рядом мины. Его с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. А 316-й стрелковой дивизии дали имя ее основателя и командира - 8-я Гвардейская имени генерала Панфилова.
Данью памяти о том далеком, но священном для многих времени стал снятый в России фильм “28 панфиловцев”. Сегодня, в день 75-летия со дня гибели генерала Панфилова, фильм впервые покажут в Казахстане.
В Алматы прилетают члены съемочной группы во главе с режиссером Андреем Шальопой, депутат Госдумы России и руководитель московского крыла патриотической общественной организации “Бессмертный полк”, директор мемориального центра “Свеча памяти” Павел Илларионов. Ожидается прибытие из Новосибирска дочери политрука Василия Клочкова. Должны собраться ветераны и потомки панфиловцев. Также в Алматы возвращаются внучки генерала Панфилова Алуа и Айгуль Байкадамовы. Они по приглашению российской стороны возили по местам боевой славы панфиловской дивизии учеников алматинских школ имени Ивана Панфилова и Бауыржана Момышулы.
На сегодня в Алматы (в 13.15) также запланирован мемориальный марш под эгидой движения “Нас миллионы - панфиловцев!” - от площади Астана к Мемориалу славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В мероприятии также принимают участие общественное объединение “Совет генералов”, республиканский координационный центр воинов-афганцев.
В день же 75-летия боя у разъезда Дубосеково, 16 ноября, в алматинском Доме армии при полном зрительном зале показали документальное кино - совместную работу режиссера Елены Ковардаковой и режиссера-исследователя отечественной истории Константина Харалампидиса. Три документальные ленты, которые шаг за шагом воспроизводят архивные кадры формирования 316-й дивизии, отправки ее на фронт, и восстанавливают исторический контекст. Одна из лент представляет портретный очерк, который знакомит зрителя с биографией генерала Панфилова. В фильме звучат воспоминания оставшихся в живых боевых его товарищей - Григория Шемякина и Бауыржана Момышулы. Кстати, незадолго до премьеры авторы фильма были удостоены медали имени генерал-майора И. Панфилова - за активное стремление сохранить достоверную историю о войне и ее героях.

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Просмотрено: 28 раз Просмотров: 28 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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