

Кто на новенького? События Арман Рамазанов назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Родился 18 февраля 1978 года в Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанской области. Занимал различные должности в структурных подразделениях акимата Восточно-Казахстанской области, работал на руководящих должностях в бизнес-структурах, был государственным инспектором Администрации президента Республики Казахстан.

Асем Нусупова назначена заместителем акима Восточно-Казахстанской области по социальным вопросам. Ранее занимала должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан и заместителя генерального директора АО “КазТрансОйл”. Работала главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности Республики Казахстан, заведующей сектором центра системных исследований Администрации президента Республики Казахстан, советником министра финансов, советником премьер-министра Республики Казахстан.

Руководителем управления предпринимательства и туризма по Северо-Казахстанской области назначена Куралай Жарова. А руководителем департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Казахстана по Северо-Казахстанской области стал Балатбек Жетписов.

На должность председателя Павлодарского районного суда назначен Айдарбек Дюсебалиев, ранее занимавший должность председателя Кызылкогинского районного суда Атырауской области. Поделиться: 0

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Просмотрено: 64 раз Просмотров: 64 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)