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“28 панфиловцев“ - иди и смотри! События

А 18 ноября от попадания в висок небольшого осколка разорвавшейся мины погиб комдив Панфилов. В день 75-летия его гибели в Алматы, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, прошли митинг под флагом “Нас миллионы - панфиловцев” и парад войск, возложение цветов к Мемориалу славы и минута молчания.
Над парком на аэростате был поднят большой портрет Бати - как уважительно звали комдива бойцы. И состоялся концерт.
Перед концертом же общественные объединения “Совет генералов”, “Боевое братство” и координационный совет воинов-афганцев наградили общественных деятелей и журналистов за активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти и продолжение традиций. Среди награжденных юбилейной медалью “75 лет Панфиловской дивизии” и корреспондент нашей газеты Константин Маскаев.

 


Концерт в алматинском Доме армии предварил предпремьерный показ фильма “28 панфиловцев”, который было решено провести в Алматы 18 ноября. В 75-летнюю годовщину боя у разъезда Дубосеково, 16 ноября, фильм показали в Волоколамске. На показе присутствовали внучки генерала Панфилова Алуа и Айгуль Байкадамовы, которые одновременно сопровождали учеников школ имени Ивана Панфилова и Бауыржана Момышулы в поездке в Москву и Подмосковье.
Так вот, съемочная группа и представители министерств культуры России и Казахстана нашли символичным и правильным провести еще один показ накануне большой премьеры - в Алматы, в городе, где в августе 1941 года генерал-майор сформировал 316-ю стрелковую дивизию и готовил ее воинов к встрече с врагом.
Эти новобранцы всего три месяца спустя, суровой зимой 1941 года, зароются в мерзлый грунт и организуют участок обороны на узком клочке земли в семи километрах от Волоколамска у разъезда Дубосеково.
Готовившей наступление немецкой армии было необходимо захватить стратегически важное Волоколамское шоссе. По нему планировали организовать снабжение войск и впоследствии войти в город. Эта битва станет для имевшей многократное превосходство немецкой танковой группы и сопровождавшей ее пехоты страшным и смертельным сном. Вся немецкая военная машина в ходе этой битвы, выражаясь языком одного из героев фильма “28 панфиловцев”, впервые с начала войны ощутила на зубах вкус собственной крови. До того преимущественно отступавшая армия одержала очень важную победу, приостановив наступление врага и тем самым проложив дорогу к контрнаступлению.
Собственно, об этом коротком, но сакральном для многих эпизоде великой войны режиссеры Андрей Шальопа и Ким Дружинин и сняли свой по-настоящему народный фильм. Средства на него, как известно, на начальном этапе собирали пользователи сети интернет. Тех, кто внес лепту, оказалось 35 тысяч! Затем подключились инвесторы. Но и этих денег не хватило - бюджет фильма, который был призван реконструировать настоящие боевые действия, превысил 2,5 миллиона долларов. Поэтому на заключительном этапе свою лепту внесли минкультуры России и Казахстана.
18 ноября фильм показали в большом 300-местном зале. Вход был свободным и по пригласительным билетам. Сидячих мест для всех желающих попросту не хватило. Но это не смутило тех, кто почти два часа экранного действа простоял в проходах у стен или сел на ступени.
Скептики потирали руки в ожидании лубочной идеологической “заказухи”, а получили такую драму, которая поглощает и не отпускает очень долго. Съемочной группе удалось показать не только нечеловеческое напряжение этого эпизода войны (в котором, к слову, участвовали деды и прадеды в том числе и тех, кто пришел в зрительный зал!). Нам давно не показывали столь отчетливо весь ужас войны - той далекой и священной, или любой другой - войны за родину, кров и будущее внуков своих.
В фильме нет лирических героев. Но есть настоящие, чьи имена нам известны с детства - Шемякин, Момышулы, Сенгирбаев, Клочков и другие. И когда бойцов накрывает огнем только первой артподготовки, ждешь и никак не можешь дождаться, когда же у фашистов наконец перегреются их пушки, и они замолчат. Но потом на поле выходят танки и вражеская пехота. И уже бой - неравный, но, вне сомнений, справедливый. И вот первая атака отбита. Но будет еще одна. И остатки роты бойцов числом не более взвода вновь окажутся наедине с этой безликой дикой железной машиной, что, несмотря на все свои усилия, сломает об этот клочок земли свои клыки и когти.
Несколько раз зал отвечал аплодисментами на события сюжета или встречал кадры уже современной Алматы - черно-белый, будто архивный вид Монумента славы и Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.
Создатели фильма постарались включить в титры всех, кто принимал участие в его создании, помог любой суммой или как-то еще прикоснулся к созданию этой ленты. Титры только с перечислением тех 35 тысяч интернет-жертвователей занимают десять минут.
Прежде создатели фильма предполагали, что список будет демонстрироваться только на премьерных показах, а в массовом прокате его уберут. Но затем решили оставить - в знак уважения и благодарности: народное кино должно оставаться таковым.
Создатели также планируют разместить фильм в интернете в открытом доступе - после того, как завершится прокатный период. Большая премьера фильма “28 панфиловцев” в Казахстане и России назначена на 24 ноября.


Фото Алексея Мальченко

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Просмотрено: 70 раз Просмотров: 70 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:30 Напечатать Комментарии (0)
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