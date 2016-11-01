Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев направил видеообращение участникам форума “Неделя Евразии в ОЭСР-2016”, проходящего в Париже, в котором отметил успехи Казахстана в реализации реформ для вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира.

Вчера, в среду, глава государства Нурсултан Назарбаев в Акорде провел встречу с Антониу Гутерришем, назначенным на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, и обсудил сотрудничество между Казахстаном и ООН.

Состоялось совместное заседание палат парламента, на котором была принята Декларация 25-летия независимости Казахстана.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором во втором чтении одобрен проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования”.

Сегодня, в четверг, в сенате пройдет встреча с руководством Министерства национальной экономики и других уполномоченных государственных органов по обсуждению эффективности мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса и реализации Предпринимательского кодекса РК.

В мажилисе состоится презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта”.

В Назарбаев Университете состоится международная конференция “Об итогах I этапа стратегического партнерства между медицинскими вузами и ведущими зарубежными университетами” с участием министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой, руководителей отечественных и зарубежных медицинских вузов и др.



Астана