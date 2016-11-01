

Кто на новенького? События Кажимкану Масимову 77 лет. Возглавляет “Оздоровительный центр Масимова”, почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской академии туризма и спорта, президент Казахстанской ассоциации йоги.

Распоряжением главы государства Даулет Ергожин назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Ранее он возглавлял комитет госдоходов Министерства финансов, покинув в декабре 2013 года совет директоров компании “Казахмыс”.

Уполномоченным по этике в Министерстве по делам религий и гражданского общества назначена председатель комитета по делам гражданского общества Алия Галимова. Кандидат исторических наук, доцент.



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Просмотрено: 56 раз Просмотров: 56 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)