CУММА ИЛИ ТЮРЬМА
Подробнее >>>
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИНЕС ПОБЕДУ ТРАМПУ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? События

Кажимкану Масимову 77 лет. Возглавляет “Оздоровительный центр Масимова”, почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской академии туризма и спорта, президент Казахстанской ассоциации йоги.
Распоряжением главы государства Даулет Ергожин назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Ранее он возглавлял комитет госдоходов Министерства финансов, покинув в декабре 2013 года совет директоров компании “Казахмыс”.
Уполномоченным по этике в Министерстве по делам религий и гражданского общества назначена председатель комитета по делам гражданского общества Алия Галимова. Кандидат исторических наук, доцент.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 56 раз Просмотров: 56 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Ноябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Ноябрь 2016 (129)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390