Напомним, с этого года Казахстан вошел в список наследия ЮНЕСКО транснациональной номинации “Западный Тянь-Шань”. Это дало дополнительный импульс активизации международного сотрудничества в области сохранения биоразнообразия и устойчивого развития. Однако, несмотря на огромные успехи, в рамках сотрудничества имеются и проблемные вопросы, в частности, ситуация, связанная со строительством в городище Талгар. Разрушение исторического памятника ради возведения автодороги возмутило общественность и историков. Работы прекратились лишь после вмешательства правительства. В шоке от такого “кощунства” пребывали и международные эксперты от ЮНЕСКО. Так, по словам эксперта реактивной миссии ЮНЕСКО Фэнга Джинга, курирующего 47 стран Азии и Тихого океана, он ни в одной из них не наблюдал такого роста нарушений, как в Казахстане, где, по его мнению, у чиновников отсутствует понимание законодательства в отношении сохранения памятников Всемирного наследия. Эту позицию разделяет и представитель Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Наталья Душкина, по словам которой, на ряде исторических объектов нашей страны находятся свалки бытовых отходов или же территории переданы частным лицам. При этом она констатировала, что такого не было ни в одной стране, через которую проходит Великий шелковый путь.

Представители международных организаций считают, что после строительства дороги ценность исторического памятника будет снижена, поскольку ему нанесен большой урон. И сегодняшняя цель - оценить ущерб. По итогам оценки станет ясно, сохранит ли Талгар свое место в списке Всемирного наследия. Однако в акимате Алматинской области не разделяют истерии и считают, что строительство дороги не нанесло памятнику никаких “увечий”. Справка “НП”

Городище Талгар (Талхиз) является одним из 33 средневековых городищ Великого шелкового пути, расположенных на территории современного Казахстана, Кыргызстана и Китая.

В начале этой недели заместитель премьер-министра побывал в Париже, где встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой. Он заверил, что все строительные работы на территории городища Талгар прекращены. Во время встречи были достигнуты соглашения по сохранению в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО восьми казахстанских памятников первого Чанъань-Тяньшанского отрезка Шелкового пути. Также вице-премьеру Казахстана был вручен сертификат о включении объекта в список Всемирного наследия. Астана