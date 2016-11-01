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Меценаты нашего времени События
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Речь шла о Медгате Кульжанове - бизнесмене, строителе, нефтянике, с которым соотечественники получили возможность познакомиться ближе после концертов “Абай - Шакарим”, проходивших в прошлом году в Казахстане

 

Меценат, выросший на музыке Шакарима, которую в советское время его отец Мухамедкарим Исагалиулы слушал тайком, в 2008 году профинансировал издание трехтомника Шакарима, расстрелянного без суда и следствия в 1931 году, а также поддержал издание и распространение монографии и исследований, посвященных творчеству казахского просветителя. А затем обратился к Карлу Дженкинсу с предложением написать сюиту на основе произведений Шакарима, на что известный британский композитор дал согласие.
Для записи оратории казахстанских музыкантов, играющих на национальных инструментах, привезли в Лондон, на знаменитую студию Abbey Road. 31 октября 2010 года в одном из лучших концертных залов Великобритании - Royal Festival Hall - прошел масштабный концерт, в котором под руководством Карла Дженкинса в сопровождении Национального молодежного хора Великобритании и фольклорных музыкантов из Казахстана состоялась мировая премьера сюиты “Шакарим”. Полный зал, 3000 человек, буря оваций, звуки родной музыки в восхитительной аранжировке одного из лучших композиторов современности, британский хор, поющий на казахском, - для Медгата Каримовича это стало воплощением давней мечты.
- Казахстан должен выходить в мир не только с нефтью и газом, - говорит сам г-н Кульжанов. - Мне показалось, что благодаря культуре, в том числе и музыке Абая и Шакарима, мы станем более узнаваемы. Хотелось сделать что-то для молодежи - она же сейчас слушает европеизированную музыку, а надо показать ей, какой может быть музыка их предков, чтобы они не забывали и продвигали ее.
Абай упомянут не случайно - меценат продолжил успешный проект и предложил Дженкинсу создать вторую сюиту, на этот раз на основе произведений Абая. Прежде Абаю также было посвящено несколько других мероприятий, инициированных Кульжановым. В частности, еще в 2005 году он провел крупное празднование 160-летия Абая в Астане, которое предварял конкурс на лучшее новое исследование творчества мыслителя.
Из разговора с народным писателем Казахстана Мухтаром Магауином мне стало известно, что Медгат Кульжанов сам происходит из рода великого Абая. Прадед великого поэта, батыр и бий Ыргызбай имел трех братьев, младший из которых - Топай - был предком Медгата Кульжанова. Этот род Айдос-Ыргызбай знаменит в казахской истории прежде всего именами Абая и Шакарима, а также их предков - правителей степи Оскенбая, Кунанбая и многих других личностей. Добрые дела Кунанбай-хаджи, Абая, Шакарима и их младших сородичей общеизвестны. Как отметил писатель Магауин, судя по всему, в меценате сказывается геном предков, и благодаря высоким стремлениям и самодисциплине он сложился как человек с большой буквы. “Его отличают высокий интеллект, трезвый ум, европейская культура, казахская ментальность, скромность и человечность”, - говорит о меценате писатель, знакомый с ним лично.
Скромность, немногословность и полное отсутствие намерений спорить о чем бы то ни было отмечают в меценате многие люди, имевшие возможность общаться с ним. Вот, например, цитата юриста Тлека Байгабулова: “Я никогда не слышал, чтобы Медгат Каримович повышал голос. Думаю, когда есть видение глобальной цели, мелочи не замечаются, поэтому он никогда не вмешивался в незначительные процессы или споры. Люди ссорятся, когда у них нет четкого долгосрочного видения, тогда для них каждая мелочь - вопрос сверхважный, они переходят на личности и т.п. Но ведь если вы сохраняете семью и растите детей, вы не станете спорить по мелочам, например, чай горячий или холодный, какая разница?”
А вот интересный случай, о котором рассказал президент киностудии “Казахфильм” Бакыт Каирбеков. Несколько лет назад он попросил Медгата Кульжанова сняться в очень важном эпизоде в фильме об Абае “Излучение любви”. По сюжету нужно было пройтись в кадре по степи, сорвать пучок полыни и поднести к лицу. Медгат Каримович все сделал, но так как операторы сильно зависят от освещения и прочих факторов, влияющих на картинку, его попросили повторить все действия еще раз. “И вдруг я вижу: на глаза нашего героя навернулись настоящие слезы, - рассказывает Бакыт Каирбеков. - Слезы сына, очутившегося в объятиях матери-родины! Я тоже был растроган этой чудесной картинкой и поспешил обрадовать Медгата Каримовича, но удивился его желанию скорее покинуть это место. Причина просто “убила” меня: оказывается, у Медгата Каримовича именно на полынь аллергия, но он стоически держался и продолжал по нашей просьбе вдыхать ее, дабы не сорвать съемки. Но еще до съемок меня поразило то, с какой ответственностью подошел он к графику съемок, маршрутам, проживанию, питанию - то есть ко всему, что так заботит нас, киношников, пока создается фильм. Он так вник в специфику нашей профессии, что потом мы говорили с ним уже на одном языке, словно он наш коллега. Иногда он сам предлагал нам свое видение, и такое понимание с его стороны сильно облегчало наш суматошно-авральный труд”.
Вот что сказал о Медгате Кульжанове Мурат Ауэзов: “Он родом из Семипалатинской области - земли, породившей Абая и Шакарима. Эти люди формировали тот край и сыграли огромную роль в становлении казахского народа в целом. Там расположены знаменитые Чингизские горы, там удивительный запах полыни, там ядерный полигон - и все это составляет особенный портрет той земли, которую никогда не забывали отец и сын, Медгат и Шынгыс, где бы они ни были, на любом расстоянии от родных мест. Это люди, которым очень дорого понятие “малая родина”. Эта земля породила людей с неким провидческим взглядом. Абай готовил своих соплеменников к тяжелейшим испытаниям XX века, он предчувствовал грядущую эпоху лихолетья - невероятный XX век принес революции, драматичные социальные эксперименты, коллективизацию, когда треть народа погибла от голода, репрессии и жестокую войну. Важно помнить о том, как много сделал Абай, укрепляя жизнестойкость своего народа. И это тоже было  меценатство. Меценат не просто спасает в случае беды, он защищает людей как вид, защищает планету, землю, веру, вкладывает свою душу. Поэтому я с огромным уважением отношусь к меценатам, в частности к Медгату и его сыну Шынгысу”.
Что касается сына Медгата Каримовича, оказалось, он тоже поддерживает традицию отца, финансируя культурные проекты. 6 августа 2016 года состоялась премьера полнометражной ленты об аральской трагедии “Завтра море” казахстанского режиссера Кати Суворовой, которая до этого вошла в специальную программу “Недели критиков” международного фестиваля в Локарно. Этот проект профинансировал Шынгыс Кульжанов. Несколько нет назад сын также поддержал выпуск книги Валерия Михайлова “Хроника великого джута” на русском (в России), казахском (в Казахстане) и английском (в Великобритании) языках - о самой закрытой трагической части казахской истории.
Очевидно, проекты, которые поддерживает семья Кульжановых, в какой-то степени помогают справиться с ностальгией, которая свойственна всем людям, живущим вдали от родины, как случилось и с нашим героем. На вопрос: “Тянет ли его в Казахстан?” Медгат Каримович как-то ответил: “Тянет, конечно. Родина есть родина”. Вероятно, эта тяга заставила его купить земельный участок в Казахстане, и там он сейчас строит дом. Собирается выращивать все свое, натуральное, обеспечивать семью  экологически чистыми продуктами, завести пару коров, кур и т.д.
- Это становится актуальным во всем мире, грех на нашей земле этого не делать. У нас же хорошие условия, таких вкусных продуктов, как в Казахстане, мало где найдешь, а мы порой не ценим этого богатства, - говорит он.
Сегодня меценат уже не является активным бизнесменом, в 2009 году нефтяную компанию он продал. По его собственному признанию, “устал... день за днем, год за годом приходилось маневрировать между интересами разных сторон”. Сейчас он значительную часть времени проживает в Великобритании, но регулярно бывает и в Казахстане. “Для нас уже и Лондон стал домом, а когда я в Алматы - по Великобритании скучаю, - говорит Медгат Каримович. - А вообще я, видимо, кочевник, не могу сидеть дольше 2-3 месяцев в одном месте. Раз есть возможность, буду ездить всюду, где еще не смог побывать. Люди, идеи, большой мир, общение - что может быть интереснее в жизни?”
Совсем скоро - 24 декабря - Медгат Кульжанов отмечает 70-летие, мы рады поздравить его со страниц нашей газеты и пожелать всего наилучшего. Как правильно отметил Мурат Ауэзов, “эти люди достойны, чтобы о них знали и помнили, тогда они смогут без печали и разочарований продолжать свое дело. Иначе умение делать доброе дело атрофируется, человек начинает жить только памятью о былом и закрывает для себя двери завтрашнего дня”. И Мурат Мухтарович, и Бакыт Гафурович, и Мухтар Магауин пожелали Медгату Каримовичу всего наилучшего, здоровья и мира в семье.
Но все-таки - какие люди и почему становятся меценатами? Наверняка те, в ком есть некое духовное наследие, есть умение ценить красоту и человеческие таланты и, что еще важнее, есть желание этой красотой делиться с миром. Если же следовать мысли Мурата Ауэзова о том, что меценатство бывает востребовано в определенные исторические времена, то хочется верить, что время нынешнее, к счастью, мирное, - способно преумножить количество людей и проектов, которые помогут развиться казахстанской культуре и выведут ее на международный уровень. Нужно только не останавливаться, не забывать о благородных примерах меценатства, чаще следовать им.

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Просмотрено: 113 раз Просмотров: 113 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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