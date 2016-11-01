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Сабит Оспанов назначен заместителем акима города Караганды. С 2013 по 2016 год занимал должность исполняющего обязанности руководителя ГУ “Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области”.
Валентина Эпова назначена исполняющим обязанности руководителя управления строительства акимата Костанайской области. С 2005 по 2011 год - начальник отдела строительства акимата города Костанай. С 2011 года до настоящего времени занимала должность директора департамента строительства СПК “Тобол”.