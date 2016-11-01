Об этом в ходе правительственных слушаний в стенах сената РК заявил генеральный директор РГП “НИИ проблем биологической безопасности” КН МОН РК профессор Абылай Сансызбай. По его словам, болезнь эта - акабане, она носит вирусный характер и помимо дикой сайги опасна для КРС, а также овец и коз. Ее последствия - паралич, абортирование либо рождение мертвого плода.

“Она может быть опасной и для человека. Этой вирусной болезни раньше никогда не было на территории Казахстана, сегодня тело вируса акабане обнаружено у 12 процентов исследованных сайгаков”, - поделился своим мнением с “НП” академик, по словам которого, заболевание может нанести значительный урон численности сайги в дальнейшем.

Кстати, нечто подобное не так давно было выявлено в Атырауской области, где более семи тысяч голов крупного рогатого скота заболели также до этого неизвестной в Казахстане болезнью - нодулярным дерматитом. Более тысячи животных пало. Любопытно, что принцип распространения весьма напоминает акабане, хотя признаки проявления этих болезней разнятся. Впрочем, доподлинно неизвестно до сих пор, насколько. Потому что, по словам Сансызбая, “нодулярный дерматит распространяется не только насекомыми, но и контактно, причем заболевание имеет потенциал для широкого распространения и в другие регионы, в том числе и среди дикой фауны”. Кстати, об этом местные ветеринарные эскулапы как раз-таки и умолчали, когда пытались ответить на вопросы по серьезности и ареалу распространения неизвестного заболевания на территории пока еще только Атырауской области.

Кроме того, напряженной остается эпизоотическая ситуация и в общем по республике. Так, анализ заболеваемости животных в Казахстане показал, что за восемь месяцев 2016 года было зарегистрировано 13 инфекционных заболеваний в 96 очагах. Плюс 56 очагов бешенства и высокий риск занесения на территорию республики ящура, высокопатогенного гриппа птиц, болезни Ньюкасла, лихорадки западного Нила, чумы мелких жвачных животных, африканской чумы свиней и катаральной лихорадки овец. Весь этот список, озвученный директором НИИ проблем биологической безопасности, заставляет насторожиться, несмотря на то, что Казахстан вроде бы считается страной, свободной от того же ящура. Но вот что касается вируса африканской болезни свиней, то вполне может случиться вспышка, поскольку недавно стало известно, что свиное мясо, которое поступает в Казахстан, проходит необходимые процедуры таможенного ветеринарного контроля только в шести процентах случаев. Все остальные 94 процента идут в страну без надлежащего осмотра.

Да и внутри республики не все так гладко с мясным производством. Известно, что на сегодняшний день почти 80 процентов сельскохозяйственной продукции в агропромышленный сектор до сих пор поступает из личных подсобных хозяйств. Однако где гарантия, что после того, как в 2014 году на территории Жамбылской области и в 2015 году на территории Кызылординской области была зарегистрирована вспышка чумы мелкого рогатого скота, это мясо не попало на прилавки? Так же, как и нет гарантии, что после гибели сайги сельскохозяйственные животные не были заражены на местах ее выпаса такими болезнями, как тереллиоз и гемморагическая септимеция. Либо сами не послужили невольной причиной гибели степной антилопы, которая испокон веков служит лакмусовой бумажкой для выявления любых отклонений в экологической обстановке.

Астана