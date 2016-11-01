

Власть События В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова на тему “О новых направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса и перспективах повышения конкурентоспособности отечественного агробизнеса”.

На заседании общественного совета города Астаны одобрен проект бюджета столицы на 2017-2019 годы.

Сегодня, во вторник, в мажилисе парламента пройдет круглый стол на тему “Актуальные вопросы охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов растительного и животного мира”

В Генеральной прокуратуре состоится тематическое заседание комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию на тему “О ходе реализации Закона РК “Об информатизации”. (В рамках реализации 32-го шага “Плана нации - 100 шагов: Современное государство для всех”.) Астана Поделиться: 0

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Просмотрено: 40 раз Просмотров: 40 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)