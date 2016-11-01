

Кто на новенького? События Господин Байшаков в качестве футболиста выступал в составе ФК “Кайрат” и национальной сборной СССР.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел совещание по вопросам уборки снега. По итогам заседания от занимаемой должности освобожден руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Эльдар Кильдибаев.

Алексей Ни покинул по собственному желанию пост главного тренера национальной сборной Республики Казахстан по тяжелой атлетике.

Муслим Алтынбаев назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана. Ранее он занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Кадровые перестановки в акимате Атырау. Заместителем акима назначен Мейрим Калауи. До этого момента занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.



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Просмотрено: 38 раз Просмотров: 38 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)